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Татьян приглашают на каток в Улан-Удэ

Татьян приглашают на каток в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
25 января отмечается день святой Татьяны

«Профессиональный» праздник студентов, Татьянин день, традиционно отмечается 25 января. Минспорта Бурятии предложило в этом году встретить его активно в формате настоящего праздника здорового образа жизни.

- Мы приглашаем всех студентов и Татьян на ледовый каток Центрального стадиона Улан-Удэ. С 19:00 до 21:00 вход для студентов – бесплатный, - сообщает министерство.

Для Татьян вход весь день – бесплатный, но не более двух сеансов; при себе нужно иметь документ удостоверяющий личность.

Во вторник, 25 января все Тани, Танечки, Танюшки празднуют свой День Ангела. Именины Татьяны по церковному календарю празднуют в год, оказывается, не единожды. В этот праздник стоит поздравить своих знакомых с торжеством и пожелать им добра. Согласно святцам, именины Татьяны празднуют несколько раз в году. 
каток

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