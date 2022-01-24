Татьян приглашают на каток в Улан-Удэ

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

25 января отмечается день святой Татьяны



«Профессиональный» праздник студентов, Татьянин день, традиционно отмечается 25 января. Минспорта Бурятии предложило в этом году встретить его активно в формате настоящего праздника здорового образа жизни.



- Мы приглашаем всех студентов и Татьян на ледовый каток Центрального стадиона Улан-Удэ. С 19:00 до 21:00 вход для студентов – бесплатный, - сообщает министерство.



Для Татьян вход весь день – бесплатный, но не более двух сеансов; при себе нужно иметь документ удостоверяющий личность.



Во вторник, 25 января все Тани, Танечки, Танюшки празднуют свой День Ангела. Именины Татьяны по церковному календарю празднуют в год, оказывается, не единожды. В этот праздник стоит поздравить своих знакомых с торжеством и пожелать им добра. Согласно святцам, именины Татьяны празднуют несколько раз в году.

