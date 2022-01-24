 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 января

23 января

Популярное

Теннисисты Бурятии успешно выступили на чемпионате ДФО

Теннисисты Бурятии успешно выступили на чемпионате ДФО
Общество,  Фото:группа «Настольный теннис Бурятии»
Мужская сборная республики стала второй в командном зачёте

В Уссурийске прошёл лично-командный чемпионат Дальневосточного федерального округа по настольному теннису. Среди призёров соревнований есть представители Бурятии.

В командном зачёте мужская сборная республики заняла второе место в составе: Елизарова Евгения, Данзанова Баира, Дамдинова Батора, Менжикова Аюр-Заны и Дашиева Тимура.

В личном зачёте среди мужчин, заняв третье место, путёвку на финальную часть чемпионата России завоевал Евгений Елизаров. Напомним, что чемпионат России будет проходить в Оренбурге с 22 по 28 марта.

В женском парном разряде бронзовых медалей чемпионата ДФО удостоились Титова Ольга и Ринчиновна Алтана. В мужском парном разряде «бронзу» чемпионата завоевали Елизаров Евгений и Данзанов Баир. В смешанном парном разряде третье место выиграли Дамдинов Батор и Фомина Анастасия (Чита), а также Данзанов Баир и Снежко Валентина (Чита). Об этом сообщает группа «Настольный теннис Бурятии».
настольный теннис Бурятия чемпионат ДФО спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Возобновляются полёты из Красноярска на север Бурятии
Возобновляются полёты из Красноярска на север Бурятии
Общество, 24.01.2022
С 28 января возобновляется рейс Нижнеангарск –Красноярск, с 23 февраля – Таксимо – Красноярск
Ориентировщики Бурятии стали третьим на первенстве ДФО
Ориентировщики Бурятии стали третьим на первенстве ДФО
Общество, 24.01.2022
Сборная республики заняла призовые командные места в группах МЖ – 17 и МЖ – 14
В Забайкалье впервые поступила детская вакцина «Спутник-М»
В Забайкалье впервые поступила детская вакцина «Спутник-М»
Общество, 24.01.2022
Она предназначена для прививок подросткам от COVID-19
Погорельцам в Бодайбо выплатят материальную помощь
Погорельцам в Бодайбо выплатят материальную помощь
Общество, 24.01.2022
Семьям погибших пожарных окажут всестороннюю помощь
Теннисисты Бурятии успешно выступили на чемпионате ДФО
Теннисисты Бурятии успешно выступили на чемпионате ДФО
Общество, 24.01.2022
Мужская сборная республики стала второй в командном зачёте
Ушёл из жизни известный бурятский лучник
Ушёл из жизни известный бурятский лучник
Общество, 24.01.2022
Дашинима Норбоев был первым мастером спорта СССР в Читинской области
Останки изюбра, утонувшего на Байкале, послужат науке
Останки изюбра, утонувшего на Байкале, послужат науке
Общество, 24.01.2022
Изюбрь погиб, провалившись под лёд, в декабре
Иркутские блогеры предлагали заработать обливанием холодной водой
Иркутские блогеры предлагали заработать обливанием холодной водой
Общество, 24.01.2022
Из жителей Иркутска парни решили сделать моржей
В Бурятии объяснили, как удалось избежать очередного локдауна
В Бурятии объяснили, как удалось избежать очередного локдауна
Общество, 24.01.2022
Несмотря на взрывной рост заболеваемости коронавирусом, в республике обошлись не самыми строгими ограничениями
Лучники Бурятии вновь стали чемпионами России
Лучники Бурятии вновь стали чемпионами России
Общество, 24.01.2022
Спортсмены республики выиграли «золото» в миксте и среди мужских команд
В Бурятии проработают вопрос с больничными для контактных лиц
В Бурятии проработают вопрос с больничными для контактных лиц
Общество, 24.01.2022
Вопрос подняли родители контактных детей, вынужденные находиться дома
В Бурятии 94 ребёнка с COVID-19 лежат в больницах
В Бурятии 94 ребёнка с COVID-19 лежат в больницах
Общество, 24.01.2022
В республике за последнюю неделю в три раза выросла госпитализация детей с коронавирусом
В новом корпусе онкодиспансера в Улан-Удэ развернут ковидный стационар
В новом корпусе онкодиспансера в Улан-Удэ развернут ковидный стационар
Общество, 24.01.2022
В столице Бурятии разворачивают дополнительные ковидные койки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^