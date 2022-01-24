Теннисисты Бурятии успешно выступили на чемпионате ДФО

Общество, Фото: группа «Настольный теннис Бурятии»

Мужская сборная республики стала второй в командном зачёте



В Уссурийске прошёл лично-командный чемпионат Дальневосточного федерального округа по настольному теннису. Среди призёров соревнований есть представители Бурятии.



В командном зачёте мужская сборная республики заняла второе место в составе: Елизарова Евгения, Данзанова Баира, Дамдинова Батора, Менжикова Аюр-Заны и Дашиева Тимура.



В личном зачёте среди мужчин, заняв третье место, путёвку на финальную часть чемпионата России завоевал Евгений Елизаров. Напомним, что чемпионат России будет проходить в Оренбурге с 22 по 28 марта.



В женском парном разряде бронзовых медалей чемпионата ДФО удостоились Титова Ольга и Ринчиновна Алтана. В мужском парном разряде «бронзу» чемпионата завоевали Елизаров Евгений и Данзанов Баир. В смешанном парном разряде третье место выиграли Дамдинов Батор и Фомина Анастасия (Чита), а также Данзанов Баир и Снежко Валентина (Чита). Об этом сообщает группа «Настольный теннис Бурятии».

