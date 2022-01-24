Мужская сборная республики стала второй в командном зачёте
В Уссурийске прошёл лично-командный чемпионат Дальневосточного федерального округа по настольному теннису. Среди призёров соревнований есть представители Бурятии.
В командном зачёте мужская сборная республики заняла второе место в составе: Елизарова Евгения, Данзанова Баира, Дамдинова Батора, Менжикова Аюр-Заны и Дашиева Тимура.
В личном зачёте среди мужчин, заняв третье место, путёвку на финальную часть чемпионата России завоевал Евгений Елизаров. Напомним, что чемпионат России будет проходить в Оренбурге с 22 по 28 марта.
В женском парном разряде бронзовых медалей чемпионата ДФО удостоились Титова Ольга и Ринчиновна Алтана. В мужском парном разряде «бронзу» чемпионата завоевали Елизаров Евгений и Данзанов Баир. В смешанном парном разряде третье место выиграли Дамдинов Батор и Фомина Анастасия (Чита), а также Данзанов Баир и Снежко Валентина (Чита). Об этом сообщает группа «Настольный теннис Бурятии».
Теннисисты Бурятии успешно выступили на чемпионате ДФО
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
С 28 января возобновляется рейс Нижнеангарск –Красноярск, с 23 февраля – Таксимо – Красноярск
Сборная республики заняла призовые командные места в группах МЖ – 17 и МЖ – 14
Она предназначена для прививок подросткам от COVID-19
Семьям погибших пожарных окажут всестороннюю помощь
Мужская сборная республики стала второй в командном зачёте
Дашинима Норбоев был первым мастером спорта СССР в Читинской области
Изюбрь погиб, провалившись под лёд, в декабре
Из жителей Иркутска парни решили сделать моржей
Несмотря на взрывной рост заболеваемости коронавирусом, в республике обошлись не самыми строгими ограничениями
Спортсмены республики выиграли «золото» в миксте и среди мужских команд
Вопрос подняли родители контактных детей, вынужденные находиться дома
В республике за последнюю неделю в три раза выросла госпитализация детей с коронавирусом
В столице Бурятии разворачивают дополнительные ковидные койки
Не исключено, что его и вовсе могут отменить
В театр приехали медики поликлиники