Жителя Бурятии отправили в колонию за гибель людей в воде





Под утро тела нашли ниже по течению реки.



Прокурор Окинского района, не согласившись с чрезмерно мягким наказанием, обжаловал приговор в апелляционном порядке.





- Верховный суд республики изменил приговор и назначил виновному два года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 2 года 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Тункинским районным судом в декабре 2021 года осуждён 31-летний житель Окинского района Бурятии, по вине которого погибли женщина и семилетняя девочка. Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Изначально районный суд назначил наказание в виде трёх лет ограничения свободы.Трагедия произошла ночью 21 августа 2021 года. Мужчина ехал за рулём грузовика «Урал», он вёз шестерых пассажиров из отдалённого зимовья в село Орлик. Водитель знал о безопасной объездной дороге, а также о том, что река Тисса после дождей вышла из берегов. Однако водитель всё же решил поехать вброд через реку.Во время движения машина на большой скорости заехала в яму и полностью погрузилась под воду. Пассажиры, которые сидели в кабине и кузове тонущего автомобиля, выбрались на крышу.Однако двое из них погибли. 48-летнюю женщину и её семилетнюю племянницу унесло сильным течением, и они утонули.