Жителя Бурятии отправили в колонию за гибель людей в воде

Тункинским районным судом в декабре 2021 года осуждён 31-летний житель Окинского района Бурятии, по вине которого погибли женщина и семилетняя девочка. Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Изначально районный суд назначил наказание в виде трёх лет ограничения свободы.
Во время движения машина на большой скорости заехала в яму и полностью погрузилась под воду. Пассажиры, которые сидели в кабине и кузове тонущего автомобиля, выбрались на крышу.
Однако двое из них погибли. 48-летнюю женщину и её семилетнюю племянницу унесло сильным течением, и они утонули.
Под утро тела нашли ниже по течению реки.
Прокурор Окинского района, не согласившись с чрезмерно мягким наказанием, обжаловал приговор в апелляционном порядке.
Прокурор Окинского района, не согласившись с чрезмерно мягким наказанием, обжаловал приговор в апелляционном порядке.
- Верховный суд республики изменил приговор и назначил виновному два года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 2 года 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.