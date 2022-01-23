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В Бурятии растёт заболеваемость COVID-19

В Бурятии растёт заболеваемость COVID-19
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Скончались шесть пациентов с коронавирусом

По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 23 января зарегистрировано 80105 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 46% (37265) приходится на жителей Улан-Удэ.

За минувшие сутки выявлено 353 новых больных коронавирусом. Позавчера коронавирус выявили у 307 жителей республики.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 296 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 202 га. По состоянию на 23 января, число контактных лиц – 11743 человек.

По данным минздрава Бурятии, всего выздоровели от COVID-19 – 74430 человек, в том числе за сутки 176 человек.

В стационарах республики получают лечение 949 пациентов с коронавирусом и подозрением на него, в том числе осложнённым внебольничной пневмонией – 608. В отделениях реанимации находятся 104 пациента (из них старше 65 лет – 53), на ИВЛ – 43 пациента (из них старше 65 – 24), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 31.

Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилированы 1178 коек: занято – 949, свободно – 229 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,6%.

По данным медицинских организаций, амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3261 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 2570 человек, в том числе за сутки 6 пациентов (в возрасте до 65 лет - 1, старше 65 лет – 5 чел.).
коронавирус

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