Женщина опомнилась после второго перевода средств
За истёкшие сутки на территории Забайкальского края зарегистрировано девять нераскрытых преступлений, все дистанционные мошенничества. Об этом сообщили накануне в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Самый большой ущерб – 900 тысяч рублей, причинен 43-летней жительнице Борзи. Неизвестный представился сотрудником ГУВД Москвы, сказал, что ей позвонят с банка и с ними надо сотрудничать, чтобы задержать мошенников. Позже ей позвонил неизвестный, по его указанию она скачала программу, после чего сообщила код из смс-сообщения. За два раза она перевела мошенникам 900 тысяч рублей, затем засомневалась и заблокировала свой счёт. Всего на нём находилось 2,5 миллиона рублей.
Аналогичным образом пострадала 56-летняя жительница ЗАТО Горный, которая отдала мошенникам 340 тысяч рублей, взяв их в кредит в двух банках.
Трое забайкальцев лишились денег, вложив их в качестве инвестиций в газовую отрасль. Так, 55-летний читинец увидел рекламу о получении дополнительного дохода. Он зашёл на сайт, скачал программу и внёс 20 тысяч рублей. Позже с ним связались неизвестные, убедили вложить ещё. После чего мужчина внёс средства ещё четыре раза, однако доход так и не получил, лишившись 448 тысяч рублей.
Четверо забайкальцев пострадали, желая купить или продать товар через сайты бесплатных объявлений.
Забайкалка перевела аферистам 900 тысяч
Общество, Фото:
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