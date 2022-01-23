Забайкалка перевела аферистам 900 тысяч

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Женщина опомнилась после второго перевода средств



За истёкшие сутки на территории Забайкальского края зарегистрировано девять нераскрытых преступлений, все дистанционные мошенничества. Об этом сообщили накануне в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Самый большой ущерб – 900 тысяч рублей, причинен 43-летней жительнице Борзи. Неизвестный представился сотрудником ГУВД Москвы, сказал, что ей позвонят с банка и с ними надо сотрудничать, чтобы задержать мошенников. Позже ей позвонил неизвестный, по его указанию она скачала программу, после чего сообщила код из смс-сообщения. За два раза она перевела мошенникам 900 тысяч рублей, затем засомневалась и заблокировала свой счёт. Всего на нём находилось 2,5 миллиона рублей.



Аналогичным образом пострадала 56-летняя жительница ЗАТО Горный, которая отдала мошенникам 340 тысяч рублей, взяв их в кредит в двух банках.



Трое забайкальцев лишились денег, вложив их в качестве инвестиций в газовую отрасль. Так, 55-летний читинец увидел рекламу о получении дополнительного дохода. Он зашёл на сайт, скачал программу и внёс 20 тысяч рублей. Позже с ним связались неизвестные, убедили вложить ещё. После чего мужчина внёс средства ещё четыре раза, однако доход так и не получил, лишившись 448 тысяч рублей.



Четверо забайкальцев пострадали, желая купить или продать товар через сайты бесплатных объявлений.

