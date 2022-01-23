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23 января в Бурятии ожидается снежный день

23 января в Бурятии ожидается снежный день
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Местами сильные снегопады

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике облачно, по южной половине снег, местами сильные снегопады. По северной половине днём местами небольшой снег.

Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём -7,-12, местами -15,-20, по северу при облачности -22,-27.

В Улан-Удэ утром и днём снег. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура днём -9,-11.

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