Местами сильные снегопады
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике облачно, по южной половине снег, местами сильные снегопады. По северной половине днём местами небольшой снег.
Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём -7,-12, местами -15,-20, по северу при облачности -22,-27.
В Улан-Удэ утром и днём снег. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура днём -9,-11.
23 января в Бурятии ожидается снежный день
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