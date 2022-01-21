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Искусственный интеллект изобразил Иркутск в образе девушки

Искусственный интеллект изобразил Иркутск в образе девушки
Общество,  Фото:Artflow.ai
Образ получился весьма необычным

Портал AdMe.ru решил пофантазировать, как могут выглядеть города, если попробовать представить их в человеческом облике, помог им в этом искусственный интеллект с сайта Artflow.ai.

- Мы легко можем представить себе, как выглядит город за тысячу километров от нас, просто загуглив фотографии и информацию. А о тех местах, в которых мы живём или бывали в поездках, и так все знаем. Но вряд ли вы задумывались о том, какое у города лицо в прямом смысле. Это-то мы и решили выяснить в нашем эксперименте, – отмечает AdMe.ru.

Так они представили 19 российских городов в человеческом облике, в том числе Иркутск.

- Старинный, живописный, самобытный и зелёный город, раскинувшийся на реке Ангаре и сохранивший памятники деревянного зодчества. Иркутск сопровождает невероятная природа во главе с озером Байкал, - так подписали портрет.

На сайте также опубликованы человеческие образы Москвы, Сочи, Красноярска, Казани, Санкт-Петербурга, Норильска, Волгограда, Тулы и других городов России. 
искусственный интеллект

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