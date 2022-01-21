Образ получился весьма необычным
Портал AdMe.ru решил пофантазировать, как могут выглядеть города, если попробовать представить их в человеческом облике, помог им в этом искусственный интеллект с сайта Artflow.ai.
- Мы легко можем представить себе, как выглядит город за тысячу километров от нас, просто загуглив фотографии и информацию. А о тех местах, в которых мы живём или бывали в поездках, и так все знаем. Но вряд ли вы задумывались о том, какое у города лицо в прямом смысле. Это-то мы и решили выяснить в нашем эксперименте, – отмечает AdMe.ru.
Так они представили 19 российских городов в человеческом облике, в том числе Иркутск.
- Старинный, живописный, самобытный и зелёный город, раскинувшийся на реке Ангаре и сохранивший памятники деревянного зодчества. Иркутск сопровождает невероятная природа во главе с озером Байкал, - так подписали портрет.
На сайте также опубликованы человеческие образы Москвы, Сочи, Красноярска, Казани, Санкт-Петербурга, Норильска, Волгограда, Тулы и других городов России.
Искусственный интеллект изобразил Иркутск в образе девушки
Общество, Фото:
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