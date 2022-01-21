В Улан-Удэ жители дома страдают из-за протекающей крыши

По данной проблеме жители жаловались на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.По данным Фонда капремонта, капитальное восстановление крыши запланировано на период 2023-2025 г. Однако состояние кровли требует принятия мер уже сейчас, отмечают в ОНФ. Между тем, текущий ремонт производить некому, так как без управления данный дом находится уже более 15 лет.После рейда летом 2021 года Народный фронт официально обратился в минстрой Бурятии с просьбой обсудить вопросы переноса капремонта на более ранний срок и выбора способа управления домом.- Рассмотрев возможность переноса капремонта, минстрой принял решение оставить все без изменений в связи с отрицательным заключением Фонда капремонта Бурятии, основанном на достаточности средств жителей данного дома на счетах. После этого администрация города назначила временно управляющую компанию, на которую были возложены обязанности по проведению поддерживающего текущего ремонта крыши до планируемого капремонта. Его жителям было предложено провести после сбора необходимой суммы, - сообщили в ОНФ.Согласно расчётной стоимости работ, которую составила управляющая организация, ремонт обойдётся примерно в 160 тысяч рублей.- Сейчас собрать единовременно такую сумму с жителей не представляется возможным. В связи с этим, как пояснили чиновники администрации города, средства предполагается выделить в виде субсидии на ремонт до апреля 2022 года с дальнейшим постепенным сбором в виде ежемесячных взносов с собственников квартир. На наш взгляд, это оптимальный вариант решения ситуации. Однако для того, чтобы субсидия была выделена, мы направили запрос в администрацию города, - прокомментировал член регионального штаба Народного фронта в Бурятии Дмитрий Замолотских.