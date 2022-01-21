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В Улан-Удэ жители дома страдают из-за протекающей крыши

В Улан-Удэ жители дома страдают из-за протекающей крыши
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
Косметический ремонт стен и потолков в квартирах приходится делать каждые два дня

Общественники настаивают на выделении денег на ремонт крыши дома на станции Дивизионная в Улан-Удэ. Здание построено из камня и имеет почти 90-летнюю историю. Несмотря на свой почтенный возраст, постройка сохранилась в достаточно крепком состоянии, однако к крыше у жильцов много претензий. Общественники обратились в администрацию города, рассказали в пресс-службе ОНФ в Бурятии.

Кровля требует капитального ремонта: во время осадков квартиры заливаются водой и отсыревают. По словам местных жителей, косметический ремонт стен и потолков в квартирах приходится делать каждые два дня и ежедневно при этом обрабатывать помещения спецсредствами от грибка и плесени.





По данной проблеме жители жаловались на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.

По данным Фонда капремонта, капитальное восстановление крыши запланировано на период 2023-2025 г. Однако состояние кровли требует принятия мер уже сейчас, отмечают в ОНФ. Между тем, текущий ремонт производить некому, так как без управления данный дом находится уже более 15 лет.

После рейда летом 2021 года Народный фронт официально обратился в минстрой Бурятии с просьбой обсудить вопросы переноса капремонта на более ранний срок и выбора способа управления домом.

- Рассмотрев возможность переноса капремонта, минстрой принял решение оставить все без изменений в связи с отрицательным заключением Фонда капремонта Бурятии, основанном на достаточности средств жителей данного дома на счетах. После этого администрация города назначила временно управляющую компанию, на которую были возложены обязанности по проведению поддерживающего текущего ремонта крыши до планируемого капремонта. Его жителям было предложено провести после сбора необходимой суммы, - сообщили в ОНФ.

Согласно расчётной стоимости работ, которую составила управляющая организация, ремонт обойдётся примерно в 160 тысяч рублей.

- Сейчас собрать единовременно такую сумму с жителей не представляется возможным. В связи с этим, как пояснили чиновники администрации города, средства предполагается выделить в виде субсидии на ремонт до апреля 2022 года с дальнейшим постепенным сбором в виде ежемесячных взносов с собственников квартир. На наш взгляд, это оптимальный вариант решения ситуации. Однако для того, чтобы субсидия была выделена, мы направили запрос в администрацию города, - прокомментировал член регионального штаба Народного фронта в Бурятии Дмитрий Замолотских.


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