Монголов призывают праздновать Цагаан сар в семейном кругу

Новый год по лунному календарю будут проводит онлайн



В Монголии прошла онлайн-встреча государственной чрезвычайной комиссии (ГЧК) с медицинскими учреждениями по поводу ситуации с коронавирусной пандемией и распространения штамма «омикрон». По сравнению с «дельтой» доля пациентов, заразившихся «омикроном», относительно мала (0,7 процента), однако у людей с хроническими заболеваниями, пожилых и детей чаще возникают осложнения.



По окончании встречи вице-премьер С. Амарсайхан дал ряд поручений членам оперативной группы. Государственные учреждения должны перевести сотрудников с детьми в возрасте до 5 лет и других на дистанционный режим работы и обеспечить сотрудников специальным расписанием.



Также Новый год по лунному календарю рекомендуют отмечать в узком семейном кругу. Призывать граждан к онлайн-празднованию будут через средства массовой информации и все общественные каналы. Также через СМИ и телевидение будут 3 раза в день транслировать контент, посвящённый профилактике, диагностике и лечении новой коронавирусной инфекции.



Кроме этого, будет продлено время работы амбулаторно-поликлинической службы и организована работа для беспрепятственного обслуживания граждан. Будет изучен запас лекарственных средств, разрешены жалобы граждан, связанные с препаратами от COVID-19, и уделено внимание на то, чтобы лекарства соответствовали стандарту.



В целях снижения распространения штамма «омикрон» национальный исследовательский центр инфекционных заболеваний предложил отложить начало занятий в школах и детских садах на 7-14 дней или проводить занятия в режиме онлайн. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».

