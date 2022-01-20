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В Иркутской области выбирают лучшую юбилейную символику

В Иркутской области выбирают лучшую юбилейную символику
Общество,  Фото:работы финалистов конкурса
Победителя конкурса айдентики 85-летия региона определят с помощью опроса

Жители Иркутской области определят победителя конкурса айдентики 85-летия региона с помощью опроса. В конкурсе приняли участие 25 молодых жителей региона, занимающихся различными видами художественного творчества и дизайна.

Творческая работа включала в себя основные элементы фирменного стиля и принципы его использования. Их оценивало жюри конкурса – эксперты из числа представителей союза художников России, союза дизайнеров России, клуба молодых архитекторов, а также организаций высшего и среднего профессионального образования, реализующих программы художественной направленности, представителей органов власти и общественности.

В итоге были выбраны четыре финалиста: Артём Бернэ, Евгений Семенов, Никита Скорохватов и Борис Тарасов.

Победителем станет только один участник, набравший максимальное количество голосов. Он получит главный приз от организаторов – 30 тысяч рублей. Проголосовать за лучшую работу можно до 28 января на портале «Ирк.ру», сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

Справка

Айдентика – это визуальная составляющая бренда, в том числе различная сувенирная продукция, призванная повысить его узнаваемость.

Иркутская область юбилей конкурс айдентика символика логотип

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