Соревнования стартуют 28 января
Первенство Дальневосточного федерального округа по спортивной борьбе в спортивной дисциплине «греко-римская борьба» пройдёт с 28 по 30 января в спортивной школе олимпийского резерва №2 города Чита.
- Первенство ДФО будет проходить среди юношей до 18 лет и юниоров до 21 года. Участие примут команды из Магаданской, Сахалинской, Амурской областей, Приморского, Хабаровского и Забайкальского краёв, а также из Республики Саха (Якутия). Из-за эпидемиологической обстановки в крае соревнования пройдут без зрителей, - рассказал директор спортивной школы олимпийского резерва №2 города Читы Игорь Даниленко.
Начало соревнований состоится 29 января в 11:00, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Возрастное ограничение 6+
Чита примет первенство ДФО по греко-римской борьбе
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