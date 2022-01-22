 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 января

21 января

Популярное

Чита примет первенство ДФО по греко-римской борьбе

Чита примет первенство ДФО по греко-римской борьбе
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования стартуют 28 января

Первенство Дальневосточного федерального округа по спортивной борьбе в спортивной дисциплине «греко-римская борьба» пройдёт с 28 по 30 января в спортивной школе олимпийского резерва №2 города Чита.

- Первенство ДФО будет проходить среди юношей до 18 лет и юниоров до 21 года. Участие примут команды из Магаданской, Сахалинской, Амурской областей, Приморского, Хабаровского и Забайкальского краёв, а также из Республики Саха (Якутия). Из-за эпидемиологической обстановки в крае соревнования пройдут без зрителей, - рассказал директор спортивной школы олимпийского резерва №2 города Читы Игорь Даниленко.

Начало соревнований состоится 29 января в 11:00, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

Возрастное ограничение 6+
Забайкальский край спорт спортивная борьба греко-римская борьба Чита первенство ДФО первенство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии построили новую поликлинику в Тарбагатае
В Бурятии построили новую поликлинику в Тарбагатае
Общество, 22.01.2022
Зданию действующей поликлиники уже около 100 лет
Иркутский стрелок одержал победу на гран-при в Хорватии
Иркутский стрелок одержал победу на гран-при в Хорватии
Общество, 22.01.2022
Спортсмен выиграл в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров
В нацбиблиотеке Бурятии пройдут мероприятия, посвящённые Сагаалгану
В нацбиблиотеке Бурятии пройдут мероприятия, посвящённые Сагаалгану
Общество, 22.01.2022
В честь праздника будут проведены мастер-классы, выставка, презентация, вечер и викторина
В Бурятии сегодня снежно
В Бурятии сегодня снежно
Общество, 22.01.2022
В Улан-Удэ по-зимнему тепло 
Баскетболисты Улан-Удэ принимают участие в забайкальском кубке
Баскетболисты Улан-Удэ принимают участие в забайкальском кубке
Общество, 21.01.2022
В Чите проходят соревнования, посвящённые памяти детского тренера
Жительница Братска отметила вековой юбилей
Жительница Братска отметила вековой юбилей
Общество, 21.01.2022
Уроженка Якутска живёт в Иркутской области с 1987 года
В Кижингинском районе Бурятии установят танк Т-62
В Кижингинском районе Бурятии установят танк Т-62
Общество, 21.01.2022
Он разместится на обновлённом мемориале Победы
В Чите почтут память бурятской поэтессы
В Чите почтут память бурятской поэтессы
Общество, 21.01.2022
Забайкальская журналистка трагически погибла в прошлом году
Иркутянка отпраздновала 100-летний юбилей
Иркутянка отпраздновала 100-летний юбилей
Общество, 21.01.2022
Юбиляр – уроженка Читинской области
В Бурятии наградили именитых спортсменов
В Бурятии наградили именитых спортсменов
Общество, 21.01.2022
Завершилось празднование 50-летия РСШОР
Крещение в Баргузине и на Байкале: без купаний и морозов
Крещение в Баргузине и на Байкале: без купаний и морозов
Общество, 21.01.2022
«Ни пурги, ни трескучих морозов, лёд выглядит немного странно...» Фоторепортаж Сергея Тарасенко с берегов Байкала в день Крещения
Конькобежцы-олимпийцы провели первую тренировку в Иркутске
Конькобежцы-олимпийцы провели первую тренировку в Иркутске
Общество, 21.01.2022
Российская сборная начала заключительный этап подготовки к Пекинской Олимпиаде

Авиарейс Улан-Удэ – Красноярск запустят в феврале
Авиарейс Улан-Удэ – Красноярск запустят в феврале
Общество, 21.01.2022
Полёты будут выполняться два раза в неделю
В Улан-Удэ в стоматологиях поток пациентов сократят наполовину
В Улан-Удэ в стоматологиях поток пациентов сократят наполовину
Общество, 21.01.2022
Плановый приём пациентов приостановят все поликлиники Улан-Удэ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^