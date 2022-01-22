Чита примет первенство ДФО по греко-римской борьбе

Соревнования стартуют 28 января



Первенство Дальневосточного федерального округа по спортивной борьбе в спортивной дисциплине «греко-римская борьба» пройдёт с 28 по 30 января в спортивной школе олимпийского резерва №2 города Чита.



- Первенство ДФО будет проходить среди юношей до 18 лет и юниоров до 21 года. Участие примут команды из Магаданской, Сахалинской, Амурской областей, Приморского, Хабаровского и Забайкальского краёв, а также из Республики Саха (Якутия). Из-за эпидемиологической обстановки в крае соревнования пройдут без зрителей, - рассказал директор спортивной школы олимпийского резерва №2 города Читы Игорь Даниленко.



Начало соревнований состоится 29 января в 11:00, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.



Возрастное ограничение 6+

