В Иркутской области введена самоизоляции для пожилых невакцинированных

Работодателям рекомендовано перевести часть сотрудников на дистанционный режим работы



Сегодня, 20 января, в Иркутской области вводится режим самоизоляции для не вакцинированных против коронавирусной инфекции граждан в возрасте старше 60 лет. Мера будет действовать неопределённый срок – до улучшения эпидемиологической ситуации.



Кроме того, работодателям, осуществляющим деятельность в регионе, рекомендовано перевести не менее 50% сотрудников на дистанционный режим работы, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



Соответствующие изменения были внесены в указ от 12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

