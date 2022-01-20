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В Иркутской области введена самоизоляции для пожилых невакцинированных

В Иркутской области введена самоизоляции для пожилых невакцинированных
Общество,  Фото:pixabay.com
Работодателям рекомендовано перевести часть сотрудников на дистанционный режим работы

Сегодня, 20 января, в Иркутской области вводится режим самоизоляции для не вакцинированных против коронавирусной инфекции граждан в возрасте старше 60 лет. Мера будет действовать неопределённый срок – до улучшения эпидемиологической ситуации.

Кроме того, работодателям, осуществляющим деятельность в регионе, рекомендовано перевести не менее 50% сотрудников на дистанционный режим работы, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

Соответствующие изменения были внесены в указ от 12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 
Иркутская область коронавирус

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