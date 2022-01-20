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Крещенские купания в Бурятии прошли без происшествий

Крещенские купания в Бурятии прошли без происшествий
Общество,  Фото:из архива Baikal-daily.ru, ГУ МЧС по Бурятии
В республике официально работали шесть иорданей

Крещенские купания в республике прошли без происшествий, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии. 19 января сотрудники ведомства дежурили в местах проведения мероприятий, посвящённых празднованию Крещения Господня.

- Обеспечение безопасности в церквях, а также на каждой специально оборудованной купели были обеспечены личным составом управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС, спасателями Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, силами медицинских работников, полиции и местных администраций, - сообщили в пресс-службе. – Всего к дежурству были привлечено 110 человек и 36 единиц техники.


В республике официально работали шесть иорданей.

В местах массового пребывания людей, где проходили богослужения, заранее провели проверку противопожарного состояния объектов и организовали дежурства.

На контроль было взято 37 объектов Русской православной церкви.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ и большинстве районах республики крещенские купания отменили из-за роста заболеваемости коронавирусом и выявленного штамма коронавируса «омикрон». Болезнь быстро распространяется, поскольку новый штамм в пять-семь раз заразнее своих предшественников. 
Крещение

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