Крещенские купания в Бурятии прошли без происшествий

Крещенские купания в республике прошли без происшествий, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии. 19 января сотрудники ведомства дежурили в местах проведения мероприятий, посвящённых празднованию Крещения Господня.
- Обеспечение безопасности в церквях, а также на каждой специально оборудованной купели были обеспечены личным составом управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС, спасателями Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, силами медицинских работников, полиции и местных администраций, - сообщили в пресс-службе. – Всего к дежурству были привлечено 110 человек и 36 единиц техники.
В республике официально работали шесть иорданей.
В местах массового пребывания людей, где проходили богослужения, заранее провели проверку противопожарного состояния объектов и организовали дежурства.
На контроль было взято 37 объектов Русской православной церкви.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ и большинстве районах республики крещенские купания отменили из-за роста заболеваемости коронавирусом и выявленного штамма коронавируса «омикрон». Болезнь быстро распространяется, поскольку новый штамм в пять-семь раз заразнее своих предшественников.