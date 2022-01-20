В Бурятии диабетика через суд обеспечат иглами и тест-полосками

Инвалиду самому приходилось покупать медицинские изделия



Как выяснила прокурорская проверка, на диспансерном учёте с диагнозом сахарный диабет 1 типа в Кяхтинской центральной районной больнице состоит инвалид 2 группы.



В нарушение закона мужчину не обеспечивали иглами для введения инсулина, тест-полосками для определения уровня сахара в крови по рецепту врача бесплатно. Больной был вынужден приобретать средства на собственные деньги.



Прокурор района направил в суд иск о понуждении Кяхтинской центральной районной больницы, министерства здравоохранения Бурятии организовать и обеспечить своевременное предоставление мужчине указанных средств и о взыскании в пользу инвалида затраченных денежных средства в сумме 868 рублей.



Суд требования прокурора удовлетворил, кроме того, с ответчиков взыскана компенсация морального вреда в размере трёх тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

