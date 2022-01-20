В Байкальском заповеднике, несмотря на метели и морозы, считают животных

Госинспекторы шли тропами животных по непроходимой местности



Перед Новым годом в Байкальском заповеднике в Бурятии прошли декабрьские маршрутные учёты.



В это время сотрудники службы охраны заповедника – государственные инспекторы – уходят в лес на учётные маршруты. Общая протяжённость зимних маршрутов учёта по Байкальскому заповеднику составляет 178 км.



Госинспекторы прокладывают путь на камусных лыжах в условиях труднопроходимой горной тайги. Их не остановят ни метели на перевале, ни глубокие двухметровые снега и незамерзающие зимой реки хребта Хамар-Дабан.



- С момента основания заповедника и по настоящее время, уже более 52 лет, эти учёты являются регулярными и проводятся дважды за зиму – в этом особенность, а также и отличие от учётных работ на других особо охраняемых территориях, где проходят однократные выходы на маршруты, - сообщили в пресс-службе заповедника.



По словам специалистов, учёты в декабре и феврале позволяют более точно оценить численность животных и характер её изменения в течение зимы. На численность влияют различные факторы: миграции, уровень снега, урожайность, кормовые запасы и другие. Полученная информация является основой для сравнительного анализа, включается в очерки по видам животных в ежегодный научный отчёт «Летопись природы».



Маршрутный учёт обитателей Хамар-Дабана даёт возможность провести не абсолютную, а относительную оценку численности каждого вида. Зимний учёт проводится по следам зверей и птиц. Основным показателем является «показатель учёта» – это количество пересечений следов линии учётного маршрута за сутки – за предыдущие 24 часа. Чтобы отделить старые следы от суточных, учёт проводят двумя группами.



Первая учётная группа тропит лыжню и записывает все старые следы животных, зачёркивая их на снегу. Учитывает все следы, в том числе встречи куриных птиц – рябчика, глухаря, тундряной куропатки. Данные фиксируются в дневнике по каждому километру маршрута.



Вторая группа выходит на проторенную лыжню через 24 часа и учитывает все свежие следы, появившиеся в течение суток, то есть те, которые не были учтены и зачёркнуты первой группой. Полученные сведения из дневниковых записей первой и второй учётных групп заносят в ведомости учёта и передают научному сотруднику-териологу. Специалист выполняет анализ данных и делает расчёт численности зверей и куриных птиц по официально утверждённой методике.



Полученные показатели учёта о количестве особей на 10 км маршрута вносят в таблицы отчёта «Летопись природы», а расчётную численность в количестве особей на 1000 га территории за февраль передают в министерство природных ресурсов и экологии Российского Федерации.



В настоящее время получены данные для расчёта численности по 19 видам млекопитающих и трём видам птиц. Сегодня идёт оформление учётных ведомостей и сдачи их на обработку для получения показателей учёта.



Справка:



Зимний маршрутный учёт (ЗМУ) – российское научное достижение. Его история начинается со статьи зоолога и эколога Александра Николаевича Формозова, опубликованной им в 1933 году. С тех пор формула Формозова уточнялась, велись экспериментально-модельные проверки формулы.



В практике широкого применения метод начал работать с создания В. П. Тепловым в 1962 году Группы биологической съёмки (ГБС) при Окском государственном заповеднике. В 1964 году был проведён первый Всероссийский зимний маршрутный учёт.



Заинтересованные учёные-охотоведы С. Г. Приклонский, О. К.Гусев, А. А. Вершинин, В. А. Кузякин и другие проводили множество имитационных моделирований ЗМУ, все из которых доказывали верность формул ЗМУ.



В 80-х годах XX века в ЦНИЛ Главохоты РСФСР шли интенсивные методические исследования, в частности, по ЗМУ. Было дано первое математически корректное доказательство правильности формулы Формозова-Малышева-Перелешина (Челинцев, 1983), на которой строится современная методика ЗМУ.

