В Бурятии сохранится ветреная погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Порывы ветра будут достигать 13 м/с



По данным Бурятского гидрометцентра, 20 января по республике переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -16,-21, местами -26,-31, по северо-востоку до -41, по Прибайкалью до -12, днём -12,-17, местами до -8, по крайнему северу -22,-27.



В Улан-Удэ ночью без существенных осадков, утром и днём снег. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью -19,-21, днём -12,-14.

