Новые тренировочные костюмы рассчитаны на весенний и осенний периоды
Сборные Бурятии получают новую спортивную форму. Представителям спортивных организаций её выдают в центре спортивной подготовки. Отметим, что каждый костюм пошит по индивидуальным размерам.
Форму получают спортсмены, входящие в основной состав сборных команд. В настоящее время в Бурятии официально зарегистрированы 63 федерации. Свыше 3000 человек являются членами сборных по всем видам спорта.
- Буквально в прошлом году мы заказывали такие ветрозащитные костюмы. Они именные, индивидуальные. Индивидуальный пошив на каждого спортсмена, фамильный лейбл. Учитываются вес и рост. В прошлом году мы получили 800 костюмов, сейчас пришла первая партия на 240 костюмов, - рассказала Юлия Коцюба, директор центра спортивной подготовки РБ.
Согласно федеральному стандарту экипировка выдаётся на три года. Новые тренировочные костюмы рассчитаны на весенний и осенний периоды. В 2022 году центр спортивной подготовки планирует заказать и летний вариант для наших сборников. Когда всех экипируют, будут заказывать зимний вариант.
Цена такого костюма порядка 4 тысяч рублей. Он российского производства. Партия спортивной формы была пошита в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ЦСП.
Спортсменам сборных Бурятии пошили новую экипировку
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