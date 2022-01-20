Соревнования проведут на скальнике Витязь
12 февраля состоится открытый кубок Иркутска по альпинизму в скальном классе. Соревнования в формате «марафон» (связки) проведут на скальнике Витязь. Резервный день – 13 февраля.
За 6 часов связки должны преодолеть как можно больше маршрутов за меньшее время. Выбор способа прохождения маршрута лидером и срывы не регламентируются.
Время связки на маршруте фиксируется по вщёлкиванию вторым участником самостраховки в станцию с точностью до минуты с округлением в меньшую сторону. Первый маршрут выбирается по жребию. Следующий маршрут занимается в порядке живой очереди. Итоги подводятся по суммарному времени на маршрутах. Об этом сообщает Иркутская секция альпинизма.
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В Иркутске разыграют кубок по альпинизму
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