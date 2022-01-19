В Бурятии проведут первенство по спортивному ориентированию

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Соревнования пройдут в Иволгинском районе



5 февраля в Бурятии состоится первенство республики по спортивному ориентированию. Мероприятие станет четвёртым этапом Зимнего кубка РБ этого сезона. Предварительная регистрация проводится до 18:00 2 февраля.



Первенство пройдёт в селе Калёново Иволгинского района, на базе отдыха «Лесной дворик». Соревнование проведут в виде лыжной гонки по маркированной трассе с обязательным соблюдением дистанции между участниками 1,5 метра и масочным режимом, сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».



Напомним, что третьим этапом Зимнего кубка Бурятии станет тренировка по лыжному ориентированию «Зимний морозец – 2022», которая пройдёт 29 января в Улан-Удэ.



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