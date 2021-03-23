Житель Бурятии нашёл в купленном доме револьвер XIX века

В Заиграевском районе Бурятии мужчина сдал в подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии найденный револьвер легендарной фирмы «Smith & Wesson».
Житель посёлка Онохой купил дом. Во время уборки нового жилища мужчина нашёл в подполье револьвер. Сперва он хотел сдать находку в музей. Но знакомый ему посоветовал, что оружие можно сдать в Росгвардию и получить вознаграждение.
- В результате баллистической экспертизы было установлено, что оружие является короткоствольным нарезным огнестрельным оружием – револьвером системы Смита-Вессона 3-ей модели (образца 1881 года), изготовленным промышленным способом. Оружие находится в неисправленном состоянии, со следами коррозии и не пригодно для стрельбы, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Уже принято решение о выплате гражданину вознаграждения.
Жители Бурятии не раз сдавали в Росгвардию найденное оружие. Один из последних таких случаев был в феврале, когда мужчина принёс ружьё, найденное в доме умершего отца.
В январе житель Хоринска сдал ружья, которые его дедушка прятал в тайнике под полом.
Также зимой житель Прибайкальского района нашёл в доме прадеда ружьё 1915 года.
В прошлом году житель села Петропавловка сдал старинное пехотное ружьё образца 1845 года.
Осенью 2019 года 85-летний улан-удэнец добровольно распрощался с ружьём, которое коллеги подарили ему ещё на 50-летие.
Справка:
Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся у них оружие, освобождаются от уголовной ответственности и получают вознаграждение.
За каждую сданную единицу оружия, боеприпасов и взрывных устройств, за каждый сданный грамм взрывчатого вещества установлена плата в следующих размерах:
за нарезное или гладкоствольное огнестрельное оружие - до 5000 рублей;
за боевые гранаты - до 2000 рублей;
за обрезы огнестрельного оружия - до 3000 рублей;
за самодельное огнестрельное оружие - до 2000 рублей;
за оружие ограниченного поражения - до 2000 рублей;
за патроны к огнестрельному оружию - до 15 рублей за штуку.
Обратиться с заявлением о добровольной сдаче оружия граждане могут в любые подразделения Росгвардии и МВД.