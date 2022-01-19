 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 января

18 января

Популярное

«Серебряные» волонтёры Бурятии присоединились к акции «Торопыжки»

«Серебряные» волонтёры Бурятии присоединились к акции «Торопыжки»
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Изделия, связанные добровольцами, передают в родильные дома

В Бурятии «серебряные» волонтёры принимают участие во всероссийской социальной акции «Торопыжки», сообщает пресс-служба министерства соцзащиты республики.

- В этой акции мы принимали участие впервые и в ходе её проведения поняли, что в республике много неравнодушных и отзывчивых людей. «Торопыжки» – это детки, которые родились раньше срока. Вязаные, шерстяные изделия помогают сохранять им тепло. Изделия, связанные добрыми руками, мы передаём в родильные дома, - рассказала куратор группы «Скажи жизни – да!» Ольга Дармаева. – К этой доброй акции присоединились организации и ведомства. Так, бабушки, проживающие в учреждении Минсоцзащиты Бурятии – комплексном центре «Доверие», а также граждане, отбывающие наказание, связали пинетки, носочки, пледы, шапочки для недоношенных детей, родившихся с массой тела чуть больше 500 граммов.

К группе «Скажи жизни – да!» присоединяются волонтёры из районов Бурятии. В их числе жительница Джидинского района, пенсионерка Токтохо Бадамаева, которая воспитывает 14 внуков.

- Много лет я отработала воспитателем в детском саду, сейчас на пенсии. Несколько раз в неделю провожу мастер-классы по вязанию для детей из многодетных семей и ребят социально-реабилитационного центра. Когда узнала, что в республике «серебряные» волонтёры присоединились к акции «Торопыжки», решила поучаствовать в ней. Я связала 98 носочков, 6 шапочек, два одеялка и варежки. Всё это передала группе под руководством Ольги Борисовны, а они в свою очередь – молодым мамам с недоношенными детками и детям-сиротам Бичурского социального центра, - рассказала Токтохо Прокопьевна.
Бурятия акция волонтеры пожилые

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии состоится фестиваль-конкурс «На Великом Чайном пути»
В Бурятии состоится фестиваль-конкурс «На Великом Чайном пути»
Общество, 19.01.2022
Мероприятие проведут в дистанционном формате
В Иркутске отловят более 350 бездомных собак
В Иркутске отловят более 350 бездомных собак
Общество, 19.01.2022
Дополнительные средства из областного бюджета также будут направлены на отлов животных
В Бурятии выберут рукописи для книгоиздания
В Бурятии выберут рукописи для книгоиздания
Общество, 19.01.2022
Объявлен конкурс работ по изданию краеведческой и детской литературы
Спортсменам сборных Бурятии пошили новую экипировку
Спортсменам сборных Бурятии пошили новую экипировку
Общество, 19.01.2022
Новые тренировочные костюмы рассчитаны на весенний и осенний периоды
С февраля на Байкале стартует восемь событий
С февраля на Байкале стартует восемь событий
Общество, 19.01.2022
От фестиваля архитекторов – до гонки на длинные дистанции
Улан-Удэ примет чемпионат Европы по боксу
Улан-Удэ примет чемпионат Европы по боксу
Общество, 19.01.2022
В центре спортивной подготовки рассказали о спортивных мероприятиях этого года
Главный санврач Бурятии призвал «максимально разобщить» работников
Главный санврач Бурятии призвал «максимально разобщить» работников
Общество, 19.01.2022
Руководителей предприятий просят принять особые меры, учитывая высокую заразность омикрон-штамма
Буддийское «чудо» стало одним из символов юбилея района Бурятии
Буддийское «чудо» стало одним из символов юбилея района Бурятии
Общество, 19.01.2022
На утверждённой эмблеме изображён застывший во льду ганжир
В пригороде Улан-Удэ ветеран труда отметила 90-летие
В пригороде Улан-Удэ ветеран труда отметила 90-летие
Общество, 19.01.2022
Поздравления с юбилеем принимала жительница села Нижний Саянтуй
В Бурятии стартовал «Зимний мяч 2022»
В Бурятии стартовал «Зимний мяч 2022»
Общество, 19.01.2022
Первые матчи футбольного турнира прошли 16 января
В Улан-Удэ отпраздновали Крещение Господне
В Улан-Удэ отпраздновали Крещение Господне
Общество, 19.01.2022
В этом году праздник прошёл без традиционных купаний
В Иркутск прибыла олимпийская сборная по конькобежному спорту
В Иркутск прибыла олимпийская сборная по конькобежному спорту
Общество, 19.01.2022
Здесь спортсмены проведут финальную подготовку к Олимпиаде в Пекине
Глава Бурятии: «Волна пришла, теперь главное, чтобы она не захлестнула»
Глава Бурятии: «Волна пришла, теперь главное, чтобы она не захлестнула»
Общество, 19.01.2022
Систему QR-кодов в Бурятии и другие ограничения продлили до 1 апреля
В Забайкалье нашли медвежонка-сироту
В Забайкалье нашли медвежонка-сироту
Общество, 19.01.2022
Теперь малыш обрёл новую маму

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^