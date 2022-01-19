«Серебряные» волонтёры Бурятии присоединились к акции «Торопыжки»

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Изделия, связанные добровольцами, передают в родильные дома



В Бурятии «серебряные» волонтёры принимают участие во всероссийской социальной акции «Торопыжки», сообщает пресс-служба министерства соцзащиты республики.



- В этой акции мы принимали участие впервые и в ходе её проведения поняли, что в республике много неравнодушных и отзывчивых людей. «Торопыжки» – это детки, которые родились раньше срока. Вязаные, шерстяные изделия помогают сохранять им тепло. Изделия, связанные добрыми руками, мы передаём в родильные дома, - рассказала куратор группы «Скажи жизни – да!» Ольга Дармаева. – К этой доброй акции присоединились организации и ведомства. Так, бабушки, проживающие в учреждении Минсоцзащиты Бурятии – комплексном центре «Доверие», а также граждане, отбывающие наказание, связали пинетки, носочки, пледы, шапочки для недоношенных детей, родившихся с массой тела чуть больше 500 граммов.



К группе «Скажи жизни – да!» присоединяются волонтёры из районов Бурятии. В их числе жительница Джидинского района, пенсионерка Токтохо Бадамаева, которая воспитывает 14 внуков.



- Много лет я отработала воспитателем в детском саду, сейчас на пенсии. Несколько раз в неделю провожу мастер-классы по вязанию для детей из многодетных семей и ребят социально-реабилитационного центра. Когда узнала, что в республике «серебряные» волонтёры присоединились к акции «Торопыжки», решила поучаствовать в ней. Я связала 98 носочков, 6 шапочек, два одеялка и варежки. Всё это передала группе под руководством Ольги Борисовны, а они в свою очередь – молодым мамам с недоношенными детками и детям-сиротам Бичурского социального центра, - рассказала Токтохо Прокопьевна.

