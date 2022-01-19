В Бурятии для детей из соццентров разработают туристские тропы

Проект реализуют на территории Улан-Удэ и 4 районов республики



В Бурятии организуют туристские тропы для воспитанников социальных центров, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из многодетных семей. По мнению авторов проекта, это позволит решить проблемы их социализации, адаптации в обществе, проблемы общения с педагогами, сверстниками. На реализацию проекта получено свыше 250 тысяч рублей, выигранных в конкурсе фонда президентских грантов.



- С детьми из числа воспитанников социальных центров, они работают на протяжении 10 лет. Наиболее сильные и крепкие ребята прошли с ними путь до самой высокой точки Бурятии – Мунку-Сардык. Мы видим, что в Бурятии с каждым годом становится все больше любителей активного отдыха. Это и люди «серебряного» возраста, и группы скандинавской ходьбы, детские и молодёжные группы. Участвуя в туристском образовательном маршруте «Хамар-Дабан», его участники получат практические навыки преодоления различных препятствий, оказание доврачебной помощи, умение ориентироваться в пространстве, готовить пищу на костре, навыкам безопасного поведения в природе и т.д. Обучение практическим действиям и получение теоретических знаний, с индивидуальным подходом к каждому ребёнку даёт развитие общего кругозора и личности в целом, – рассказали в федерации спортивного туризма РБ.



По словам общественников, с помощью волонтёров будут оборудованы отдельные участки тропы на Хамар-Дабане – это места отдыха, информационные стенды, указатели, таблички. Под руководством сертифицированных инструкторов дети будут приобщаться к здоровому образу жизни, получат туристско-краеведческие навыки, в них воспитают чувства бережного отношения к природе.



Проект планируется реализовать на территории Иволгинского, Кабанского, Тарбагатайского, Заиграевского районов Бурятии и города Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.



