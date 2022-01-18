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Россиянам напомнили о малоизвестных льготах от государства

Россиянам напомнили о малоизвестных льготах от государства
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Список оказался немаленьким

Госдума перечислила льготы, о которых россияне могли не знать. Соответствующая информация опубликована на странице ведомства во «ВКонтакте», сообщает РИА Новости.

Улучшение жилищных условий

Россияне с двумя и более детьми имеют право не платить НДФЛ при продаже квартиры для улучшения условий проживания. При этом новое жилье необходимо приобрести в год продажи предыдущего или не позднее 30 апреля следующего года. Площадь новой квартиры или ее кадастровая стоимость должны быть выше, чем у проданного объекта, тогда как кадастровая стоимость последнего - не выше пятидесяти миллионов рублей. На момент покупки члены семьи также не должны иметь в собственности жилье, чья площадь на 50% превышает размер новой квартиры.

Налог на имущество

Пенсионеры имеют право не платить налог на имущество. Для этого им необходимо обратиться в ФНС. Льгота предоставляется на один объект каждого вида недвижимости, например, квартиру, дом и гараж одновременно.

Земельный налог

Не платить земельный налог на шесть соток могут многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды первой и второй группы, а также семьи с детьми-инвалидами.

Лекарства для детей

Бесплатные лекарства могут получать дети во возрасте до трёх лет, а также дети из многодетных семей младше шести лет. Их выдают в аптеках для льготников по рецепту от педиатра.

Налоговый вычет

Уплата НДФЛ позволяет гражданину оформить налоговый вычет. Это касается сумм, затрачиваемых на покупку квартиры, ипотеку, оплату обучения или медицинских услуг, пожертвования и других.

Оплата ЖКУ

Семья может получить субсидию, если ее расходы на оплату жилья и коммунальных услуг превышают фиксированную максимально допустимую долю дохода семьи в каждом конкретном регионе. Ветераны, инвалиды и многодетные семьи также имеют право на компенсацию расходов на ЖКУ.

Выплаты на детей

Ежемесячное пособие могут получать семьи, где первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года. Это возможно, если доход на одного члена семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума. Размер пособия составляет сумма прожиточного минимума на ребенка в регионе.


льготы

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