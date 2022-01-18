В Туве из-за COVID-19 запретили массовые мероприятия

Запрет будет действовать до 1 апреля



За последнюю неделю в Туве наблюдается резкий рост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией. Для недопущения дальнейшего взрывного роста заболеваемости среди населения главный санитарный врач республики внесла 16 января в адрес главы региона ряд предложений по проведению перечня мер. Так, принято решения развернуть обсерватор для приёма лиц, прибывающих из эпидемиологически неблагополучных территорий, и закрепить кураторов из числа руководителей органов исполнительной власти за каждой организацией социального обслуживания и для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



Министерствам труда и социальной политики, здравоохранения и образования Тувы поручено усилить контроль за соблюдением в подведомственных организациях комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, а также запретить проведение любых массовых мероприятий.



Руководителям, независимо от организационно-правовой формы организаций и предприятий, следует перевести на дистанционный режим работы сотрудников старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, беременных женщин независимо от срока беременности, а также рассмотреть возможность перевода на дистанционный режим работы не менее 30% работников до особого указания.



Кроме этого, работодателям рекомендовано не допускать на рабочее место лиц с симптомами любого острого респираторного, вирусного заболевания и проводить совещания в режиме видеоконференцсвязи.



В республике временно, до 1 апреля 2022 года, приостановлено проведение любых массовых мероприятий вне зависимости от места их проведения, в том числе в объектах общественного питания. До указанной даты также приостановлена деятельность детских игровых комнат, развлекательных комнат, компьютерных залов, аттракционов для детей, в том числе игровых батутов, и ночных развлекательных заведений.



Религиозные организации также должны строго соблюдать все санитарно-противоэпидемические мероприятия и также отказаться от любых массовых мероприятий.



Жителям региона настоятельно рекомендуют пройти своевременную вакцинацию и ревакцинацию от COVID-19, не выезжать за пределы Российской Федерации, в том числе за пределы республики, не посещать общественные места и оставаться дома при появлении любых симптомов любого острого респираторного вирусного заболевания, а также избегать мест массового скопления людей и максимально сократить контакты. Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.



