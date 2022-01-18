В Туве из-за COVID-19 запретили массовые мероприятия

Запрет будет действовать до 1 апреля
За последнюю неделю в Туве наблюдается резкий рост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией. Для недопущения дальнейшего взрывного роста заболеваемости среди населения главный санитарный врач республики внесла 16 января в адрес главы региона ряд предложений по проведению перечня мер. Так, принято решения развернуть обсерватор для приёма лиц, прибывающих из эпидемиологически неблагополучных территорий, и закрепить кураторов из числа руководителей органов исполнительной власти за каждой организацией социального обслуживания и для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Министерствам труда и социальной политики, здравоохранения и образования Тувы поручено усилить контроль за соблюдением в подведомственных организациях комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, а также запретить проведение любых массовых мероприятий.
Руководителям, независимо от организационно-правовой формы организаций и предприятий, следует перевести на дистанционный режим работы сотрудников старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, беременных женщин независимо от срока беременности, а также рассмотреть возможность перевода на дистанционный режим работы не менее 30% работников до особого указания.
Кроме этого, работодателям рекомендовано не допускать на рабочее место лиц с симптомами любого острого респираторного, вирусного заболевания и проводить совещания в режиме видеоконференцсвязи.
В республике временно, до 1 апреля 2022 года, приостановлено проведение любых массовых мероприятий вне зависимости от места их проведения, в том числе в объектах общественного питания. До указанной даты также приостановлена деятельность детских игровых комнат, развлекательных комнат, компьютерных залов, аттракционов для детей, в том числе игровых батутов, и ночных развлекательных заведений.
Религиозные организации также должны строго соблюдать все санитарно-противоэпидемические мероприятия и также отказаться от любых массовых мероприятий.
Жителям региона настоятельно рекомендуют пройти своевременную вакцинацию и ревакцинацию от COVID-19, не выезжать за пределы Российской Федерации, в том числе за пределы республики, не посещать общественные места и оставаться дома при появлении любых симптомов любого острого респираторного вирусного заболевания, а также избегать мест массового скопления людей и максимально сократить контакты. Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.
В Туве из-за COVID-19 запретили массовые мероприятия
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Арина и Максим родились в Мухоршибирском районе республики
На эти средства построят гидротехнические сооружения на реках Кия, Алеур и Хилок
Также в секторе 7.1 допускается строительство или реконструкция социальных объектов
Жильё до конца года получат ещё 542 дольщика
Пятое окно продаж продлится до 12 апреля
Сделать это можно несколькими способами
Из них три награды на счету Кирилла Смирнова
Спасение произошло на Селенге
Также будут развёрнуты пункты обогрева
Патрульные группы будут выявлять несанкционированные купели
Также в копилке спортсменов республики «серебро» за личные и командные соревнования
Скульптура Даши Намдакова появится возле Гостиных рядов
Как и в Улан-Удэ, официальные купели запрещены в Иркутске
Список оказался немаленьким
Без подсветки осталась задняя часть свиньи