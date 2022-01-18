У лесников Бурятии появятся ещё одни «глаза»

Лесники нередко сталкиваются с агрессией нарушителей



Для лесной охраны в Бурятии закупают видеорегистраторы. Они помогут лесникам оперативно зафиксировать нарушения лесного законодательства, а в случае критических ситуаций – иметь доказательства, пояснили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Видеорегистраторы поступят в 13 лесничеств Баргузинского, Бичурского, Еравнинского, Заиграевского, Иволгинского, Кабанского, Кижингинского, Прибайкальского, Тарбагатайского районов и Улан-Удэ.



- Устройства оснащены фонариком, диктофоном и GPS-трекером. Они могут записывать 57 часов без перерыва, а также обладает морозостойкостью, что очень важно в наших условиях работы. Видеорегистраторы будут установлены не на автомобилях, а на форме сотрудников, это гораздо удобнее и практичнее, - сообщил заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Виктор Томин.



Лесники нередко сталкиваются с агрессией нарушителей в лесу. Бывали случаи, когда в специалистов кидали бензопилы, угрожали, прокусывали пальцы, сталкивали с автомобилей или пойманные на «горячем» нарушители отрицали свою вину. Доказать такие факты становилось проблемой. С системой видеофиксации же такая проблема становится разрешимой.



В этом году лесники закупили 19 видеорегистраторов, однако в будущем, планируется обеспечить такими устройствами все лесничества Бурятии.







