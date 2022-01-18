В Бурятии стартовал детский конкурс «СТОП, коронавирус!»

Итоги конкурса подведут 21 февраля



С 17 января по 14 февраля в Бурятии проходит конкурс творческих работ «СТОП, коронавирус!». Его целью является привлечение внимания учащихся к проблеме профилактики распространения коронавирусной инфекции.



Заявку на участие в конкурсе могут подать обучающиеся в четырёх возрастных группах: дошкольники до 7 лет, младшие классы (с 1 по 4), средние классы (с 5 по 8), старшие классы (с 9 по 11).



На конкурс предоставляются творческие работы, созданные любыми доступными средствами, соответствующие тематике конкурса и возрастной категории. Участники могут заявиться в разных номинациях:

- Рисунок, плакат – художественная работа, выполненная в любой технике исполнения;

- Фотография – постановочный, сюжетный фотоснимок, который лично выполнил участник;

- Видеоролик.



Приветствуются юмор, креатив, индивидуальность и оригинальность исполнения работы. Участникам необходимо в срок до 14 февраля отправить заявку с творческой работой на электронный адрес: selenge@selruo.ru. Итоги конкурса будут подведены 21 февраля.



Положение о конкурсе размещено на официальном сайте министерства образования и науки РБ, сообщает пресс-служба ведомства.



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