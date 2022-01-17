Бегун из Бурятии стал призёром всероссийских соревнований

Николай Вербицкий выиграл «бронзу» «Рождественских стартов»



В начале января в Екатеринбурге в 31-й раз прошли традиционные всероссийские соревнования по лёгкой атлетике «Рождественские старты» (Мемориал Э.С. Яламова). Турнир собрал более 140 участников из различных регионов страны.



В беге на 1000 метров бронзовым призёром стал спортсмен из Бурятии Николай Вербицкий с результатом 2:23,83. Победителем стал Константин Холмогоров из Пермского края (2:21,01). Паралимпийский чемпион в беге на 1500 метров Антон Кулятин стал серебряным призёром соревнований (2:23,37).



У женщин на этой дистанции второе место заняла иркутская спортсменка Ольга Родиошкина с результатом 2:41,68. Победу на этой дистанции одержала Инесса Гусарова, выступающая за Белгородскую и Брянскую области (2:39,76). На третьем месте оказалась спортсменка из Нижегородской области Ольга Онуфриенко (2:43,75).



- Сейчас Николай Вербицкий находится на тренировочных сборах в Кисловодске и готовится к следующим стартам. В Москве с 12 по 13 февраля пройдёт «Русская зима», а с 25 по 27 февраля - чемпионат России в закрытых помещениях, - сообщает пресс-служба центра спортивной подготовки.

