 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 января

16 января

Популярное

В Улан-Удэ выступит московская группа OQJAV

В Улан-Удэ выступит московская группа OQJAV
Общество,  Фото:"Вечерний Ургант"
Байкальский рождественский фестиваль в этом году отличается разнообразием

В этом году Байкальский Рождественский фестиваль особенно поражает разнообразием программы, сообщает пресс-служба Бурятской филармонии. Зрители уже послушали хоровое пение, романсы, постклассику и народную музыку.

Фестиваль продолжится 20 января. В этот день на нём выступят сразу два участника. Первый — музыкант из Улан-Удэ Escadrille. Это сценическое имя гитариста Никиты Амяго, участника групп Blacksmiths и INGA. Escadrille участвовал во многих проектах Бурятской филармонии, например, на UU.SOUND-2021 и Цой:NИ.Реинкарнация. По словам музыканта, он не ограничивает себя рамками конкретного стиля, но в широком смысле его музыку можно отнести к инди-року.

Вторыми на сцене Бурдрама выступит дуэт из Иркутска Runway53. Эта группа стала настоящим открытием UU.SOUND-2021. Творчество RUNWAY53 — это вайбовые волны альтернативной поп-музыки и яркое электро-инди.

Фестиваль завершится 25 января в Русдраме выступлением известной московской группы OQJAV. OQJAV — лауреаты Jagermeister Indie Awards, премии «Степной волк» Артемия Троицкого, «Золотая Горгулья», 31-го кинофестиваля «Кинотавр» («Специальный приз им. М. Таривердиева за музыкальное решение фильма»). В составе коллектива: Вадик Королев (вокал), Ярослав Тимофеев (клавишные), Дмитрий Шугайкин (бас). Часто группу относят к новой волне русскоязычной̆ песенной музыки 2010-х, условному интеллектуальному инди-попу, однако музыканты говорят, что понимают и чувствуют стиль, как метод, а не самоцель. В их песнях можно встретить и лощёный̆ синти-поп, и ностальгические голоса советской̆ эстрады ХХ века, и актуальную электронику вперемешку с речитативами, и аллюзии на Мэтью Донована, Ричарда Гира, Джулию Робертс и Александра Вертинского.


Возрастное ограничение 6+


концерт Байкальский рождественский фестиваль

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ выступит московская группа OQJAV
В Улан-Удэ выступит московская группа OQJAV
Общество, 17.01.2022
Байкальский рождественский фестиваль в этом году отличается разнообразием
Туристам напомнили о кодексе ледовых путешественников на Байкале
Туристам напомнили о кодексе ледовых путешественников на Байкале
Общество, 17.01.2022
Правила для путешественников напомнила альпинистка
Освящение воды в купелях на Селенге в Бурятии состоится ночью
Освящение воды в купелях на Селенге в Бурятии состоится ночью
Общество, 17.01.2022
Все желающие смогут окунуться в купели у стен монастыря
Жители района Бурятии жалуются на отсутствие туалетов
Жители района Бурятии жалуются на отсутствие туалетов
Общество, 17.01.2022
«Туалетная» проблема имеет место быть по всей республике
В Улан-Удэ почти час простаивали трамваи
В Улан-Удэ почти час простаивали трамваи
Общество, 17.01.2022
Было закрыто движение четырёх трамвайных маршрутов
Бурятские боксёры тренируются на Эльбрусе
Бурятские боксёры тренируются на Эльбрусе
Общество, 17.01.2022
Сборы продлятся до конца января
Митрополиту Савватию прислали угощение из Бурятии
Митрополиту Савватию прислали угощение из Бурятии
Общество, 17.01.2022
Бывшего Бурятского митрополита угостили шэнэхэнскими буузами
В Улан-Удэ специально испортили опасную горку
В Улан-Удэ специально испортили опасную горку
Общество, 17.01.2022
Дети скатывались с горки едва ли не под колёса автомобилей  
Коронавирус в Бурятии набирает обороты
Коронавирус в Бурятии набирает обороты
Общество, 17.01.2022
За сутки скончались восемь пожилых пациентов
Жителя Бурятии за «пьяную» езду наказали обязательными работами
Жителя Бурятии за «пьяную» езду наказали обязательными работами
Общество, 17.01.2022
Мужчина является злостным нарушителем правил дорожного движения 
Небольшой снег прогнозируют в Улан-Удэ
Небольшой снег прогнозируют в Улан-Удэ
Общество, 17.01.2022
Днём по республике -16,-21, местами -8,-13, по крайнему северу -26,-31
В Чите пьяный мужчина ограбил школьницу
В Чите пьяный мужчина ограбил школьницу
Общество, 16.01.2022
Сумма ущерба составила 16 тысяч рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^