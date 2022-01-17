В Улан-Удэ выступит московская группа OQJAV

Байкальский рождественский фестиваль в этом году отличается разнообразием



В этом году Байкальский Рождественский фестиваль особенно поражает разнообразием программы, сообщает пресс-служба Бурятской филармонии. Зрители уже послушали хоровое пение, романсы, постклассику и народную музыку.



Фестиваль продолжится 20 января. В этот день на нём выступят сразу два участника. Первый — музыкант из Улан-Удэ Escadrille. Это сценическое имя гитариста Никиты Амяго, участника групп Blacksmiths и INGA. Escadrille участвовал во многих проектах Бурятской филармонии, например, на UU.SOUND-2021 и Цой:NИ.Реинкарнация. По словам музыканта, он не ограничивает себя рамками конкретного стиля, но в широком смысле его музыку можно отнести к инди-року.



Вторыми на сцене Бурдрама выступит дуэт из Иркутска Runway53. Эта группа стала настоящим открытием UU.SOUND-2021. Творчество RUNWAY53 — это вайбовые волны альтернативной поп-музыки и яркое электро-инди.



Фестиваль завершится 25 января в Русдраме выступлением известной московской группы OQJAV. OQJAV — лауреаты Jagermeister Indie Awards, премии «Степной волк» Артемия Троицкого, «Золотая Горгулья», 31-го кинофестиваля «Кинотавр» («Специальный приз им. М. Таривердиева за музыкальное решение фильма»). В составе коллектива: Вадик Королев (вокал), Ярослав Тимофеев (клавишные), Дмитрий Шугайкин (бас). Часто группу относят к новой волне русскоязычной̆ песенной музыки 2010-х, условному интеллектуальному инди-попу, однако музыканты говорят, что понимают и чувствуют стиль, как метод, а не самоцель. В их песнях можно встретить и лощёный̆ синти-поп, и ностальгические голоса советской̆ эстрады ХХ века, и актуальную электронику вперемешку с речитативами, и аллюзии на Мэтью Донована, Ричарда Гира, Джулию Робертс и Александра Вертинского.





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