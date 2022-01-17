В Иркутской области представят программу русско-бурятской дружбы

Фонд президентских грантов поддержал семь культурных проектов региона
Семь проектов из Иркутской области в сфере культуры и патриотического воспитания получат средства фонда президентских грантов. Он подвёл итоги первого конкурса в 2022 году. Общая сумма на реализацию проектов составит 13,5 млн рублей.
Проект «Земля – одна!» представит бурятскую и русскую культуру. В рамках проекта музей истории Черемхово представит выставку русской сибирской культуры в краеведческих музеях посёлков Кутулик и Новонукутский Усть-Ордынского Бурятского округа. Также состоится цикл поездок «Музейный десант» в отдалённые населённые пункты Аларского, Нукутского, Заларинского и Черемховского районов. Сотрудники музея истории представят жителям программу русско-бурятской дружбы «Сайн байна! – Здравствуйте!».
В Саянске будет создана выставочная экспозиция «Победа в сердцах поколений». Она будет посвящена Великой Отечественной войне и вкладе Иркутской области в Победу. Художники-бутафоры сделают фигуры немца, санитарки, пограничника, моряка, артиллериста, солдата, народного комиссара внутренних дел СССР. Вместе с документами военного времени, картами, копиями стрелкового оружия их разместят в доме культуры «Юность».
В Иркутске проведут мероприятия к 85-летию писателя Валентина Распутина. Это открытый конкурс видеороликов «У каждого есть своя Матёра», лекции и мастер-классы. Художники создадут арт-объект – портрет писателя в технике граффити. Его разместят на стене дома напротив музея Валентина Распутина.
Также средства гранта получит инклюзивная театральная студия «Открытая рампа», где занимаются люди с ограниченными возможностями здоровья.
Дети и подростки из приёмных и замещающих семей Усольского района примут участие в открытом межпоселенческом фестивале народных ремёсел, который состоится в посёлке Тайтурка Усольского района. Мастера-ремесленники проведут для них мастер-классы и мастер-шоу на ткацких станках и гончарных кругах.
Жителям Иркутской области представят «особое искусство» подростков и молодых людей с ментальными и психофизическими нарушениями. В рамках проекта состоится перформанс «Все нерпы попадают в рай», будет поставлен спектакль для особых детей. Для них состоится 50 онлайн и очных репетиций. Для людей с инвалидностью, которые проживают в социальных деревнях «Заречная» и «Прибайкальский Исток», проведут театральные занятия.
Будет продолжен проект «Джаз для смелых». Его цель – выявление и профессиональная поддержка молодых талантливых исполнителей. Известные российские музыканты проведут для них практические занятия, затем состоятся концерты, сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.
В Иркутской области представят программу русско-бурятской дружбы
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