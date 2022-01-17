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В Бурятии начался отбор на конкурс разведчиков

В Бурятии начался отбор на конкурс разведчиков
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
В республике стартовал первый этап конкурса «Отличник войсковой разведки»

В соединениях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, стартовал первый отборочный этап конкурса «Отличник войсковой разведки», входящего в программу «АрМИ-2022». Команды-победительницы по завершению первого этапа приступят к активной подготовке для проведения второго этапа, который состоится в начале февраля текущего года на общевойсковом полигоне «Бурдуны».

В ходе проведения состязаний разведчикам предстоит совершить 10-километровый марш-бросок в тыл условного противника и отработать различные вводные, в том числе организовать засаду на колонну техники. Кроме того, военнослужащие преодолеют «тропу разведчика», включающую в себя рвы с ходами-сообщениями, заборы, горящие лестницы, проломы в стенах, минное поле. В рамках практической части соревнований разведчики выполнят нормативы по стрельбе из штатного оружия, метанию ножей, сапёрных лопаток и вождению боевой техники.

- Для создания условий, максимально приближенных к реальным, будет использовано значительное количество средств имитации, в том числе дымы, мины-ловушки, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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