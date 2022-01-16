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В Бурятии на участке сельхозназначения обнаружили свалку и карьер

В Бурятии на участке сельхозназначения обнаружили свалку и карьер
Общество,  Фото:управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
Составлен протокол

Госинспектором проведено выездное обследование земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного в Иволгинском районе.

Выявлено нарушение: на участке обнаружены свалка коммунальных и строительных отходов общей площадью 1,4 га, незаконный карьер на площади 2,7 га, а на площади 1,6 га наблюдается зарастание сорной растительностью.

- Захламление и перекрытие почвы сельскохозяйственного назначения отходами производства и потребления приводит к её уплотнению, ухудшая физические свойства, а также влечёт за собой загрязнение и порчу в результате попадания загрязняющих веществ, что оказывает негативное воздействие на объекты окружающей природной среды, создает угрозу причинения вреда жизни человеку, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

В отношении собственника участка составлен административный протокол.

земельные участки нарушения

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