В Бурятии на участке сельхозназначения обнаружили свалку и карьер

Общество, Фото: управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Составлен протокол



Госинспектором проведено выездное обследование земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного в Иволгинском районе.



Выявлено нарушение: на участке обнаружены свалка коммунальных и строительных отходов общей площадью 1,4 га, незаконный карьер на площади 2,7 га, а на площади 1,6 га наблюдается зарастание сорной растительностью.



- Захламление и перекрытие почвы сельскохозяйственного назначения отходами производства и потребления приводит к её уплотнению, ухудшая физические свойства, а также влечёт за собой загрязнение и порчу в результате попадания загрязняющих веществ, что оказывает негативное воздействие на объекты окружающей природной среды, создает угрозу причинения вреда жизни человеку, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



В отношении собственника участка составлен административный протокол.



