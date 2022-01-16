В Чите следователи проверят информацию о нападении собак на школьников

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

По данным СМИ, животные покусали двух школьников, порвали вещи



14 января в ряде СМИ Забайкалья появилась информация о том, что в Чите стая бродячих собак нападает на школьников. По данному факту следственными органами СКР по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка.



По данным информагентств, стая бездомных собак напала на двух учащихся в Ингодинском районе Читы. Животные покусали школьников, порвали вещи.



- Следователи проведут комплекс процессуальных мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего. Будут установлены и опрошены пострадавшие от нападений собак школьники и их родители, а также руководство и преподаватели школ, о которых идет речь в публикации, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.



Следователи также получат объяснения должностных лиц, в обязанности которых входит регулирование численности безнадзорных животных и обеспечение безопасных условий проживания жителей Читы.



По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.





