По данным СМИ, животные покусали двух школьников, порвали вещи
14 января в ряде СМИ Забайкалья появилась информация о том, что в Чите стая бродячих собак нападает на школьников. По данному факту следственными органами СКР по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка.
По данным информагентств, стая бездомных собак напала на двух учащихся в Ингодинском районе Читы. Животные покусали школьников, порвали вещи.
- Следователи проведут комплекс процессуальных мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего. Будут установлены и опрошены пострадавшие от нападений собак школьники и их родители, а также руководство и преподаватели школ, о которых идет речь в публикации, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.
Следователи также получат объяснения должностных лиц, в обязанности которых входит регулирование численности безнадзорных животных и обеспечение безопасных условий проживания жителей Читы.
По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
В Чите следователи проверят информацию о нападении собак на школьников
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