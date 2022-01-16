Житель Бурятии отсудил компенсацию за кражу флешек

Потерпевший заявил, что на украденных флешках был фотоархив его семьи
Заиграевским районным судом вынесен приговор в отношении мужчины, совершившего кражу.
Осенью 2020 года, находясь в одном из ДНТ, житель республики проник в чужой дом и украл плазменный телевизор, бензопилу, сварочный аппарат, электрическую дрель, электрический рубанок, точильный станок, набор ключей, сотовые телефоны, сумку, удлинитель, 6 флеш-карт microSD, две флеш-карты объемом 4 Гб, обогреватель (пушка). Ущерб составил 125 700 рублей.
Мужчина украденное продал на рынке, а также сдал в ломбард.
Подсудимый свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Также полностью признал иск потерпевшего о взыскании материального ущерба и морального вреда.
- Потерпевшим были заявлены исковые требования о взыскании с подсудимого материального ущерба и компенсации морального вреда. Подсудимым у потерпевшего были похищены карты памяти, в которых находилась ценная для потерпевшего информация, представляющая из себя фотоархив семьи потерпевшего, его родственников, в том числе ушедших из жизни, утрата данной информации является невосполнимой и вызвала у потерпевшего сильные душевные волнения и нервные переживания, - отметили в районном суде.
Суд удовлетворил исковые требования, взыскав с подсудимого материальный ущерб в сумме 113 700 рублей и компенсацию морального вреда в сумме 100 000 рублей.
Также суд посчитал необходимым назначить мужчине наказание в виде реального лишения свободы сроком 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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