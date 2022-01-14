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В войсках Восточного округа началась внезапная проверка боеготовности

В войсках Восточного округа началась внезапная проверка боеготовности
Общество, 
Особое внимание уделят возможностям транспортной инфраструктуры по перевозке военных и оборудования

В войсках Восточного военного округа началась внезапная проверка боевой готовности, сообщает РИА Новости.

- Продолжаются плановые мероприятия зимнего периода обучения войск. В рамках подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения «Восток-2022» в войсках Восточного военного округа проводится внезапная проверка боевой готовности, - говорится в сообщении ВВО.

Внезапная проверка позволит оценить способность оперативно действовать после перегруппировки на большие расстояния по территории России.

Особое внимание уделят возможностям транспортной инфраструктуры по перевозке военных и оборудования.

Подразделениям ВВО предстоит отработать широкий спектр задач по организации всестороннего обеспечения и выполнить контрольные и зачетные упражнения по предметам боевой подготовки с проведением тактических учений и боевых стрельб на удаленных полигонах.
Восточный военный округ

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