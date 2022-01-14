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В улан-удэнской колонии состоялось таинство исповеди

В улан-удэнской колонии состоялось таинство исповеди
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
С осуждёнными встретился отец Антоний

Помощник начальника УФСИН по работе с верующим иерей Антоний Хинганский посетил исправительную колонию №8 в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба ведомства.

Православный священнослужитель провел церемонию таинства исповеди и передал в храм учреждения - облачения для повседневного служения, крестики и свечи.

Отец Антоний также побеседовал с осуждёнными о вреде распространения запрещенного движения и провёл профилактическую работу с осуждёнными, склонными к совершению суицида и членовредительства.
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