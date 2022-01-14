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Корвет «Алдар Цыденжапов» отразил попытку «авианалёта»

Корвет «Алдар Цыденжапов» отразил попытку «авианалёта»
Общество,  Фото:скриншот
Корабли Тихоокеанского флота провели тренировки по противовоздушной обороне

Экипажи корветов «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Гремящий», а также фрегата «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота (ТОФ) провели тренировки по противовоздушной обороне (ПВО) в пункте базирования. По сценарию учения авиация условного противника предприняла попытку авианалёта на главную базу ТОФ.

Экипажи кораблей отработали действия при отражении условной воздушной атаки. Расчёты ПВО боевых кораблей обнаружили и взяли на сопровождение цели, а при входе воздушных объектов в зону досягаемости средств противовоздушной обороны «уничтожили» их.

- Тренировка была проведена в соответствие с планом боевой подготовки флота. Условные цели в ходе учения были сымитированы электронным способом, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Тихоокеанский флот Алдар Цыденжапов корвет военнослужащие

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