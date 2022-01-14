Корвет «Алдар Цыденжапов» отразил попытку «авианалёта»

Корабли Тихоокеанского флота провели тренировки по противовоздушной обороне



Экипажи корветов «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Гремящий», а также фрегата «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота (ТОФ) провели тренировки по противовоздушной обороне (ПВО) в пункте базирования. По сценарию учения авиация условного противника предприняла попытку авианалёта на главную базу ТОФ.



Экипажи кораблей отработали действия при отражении условной воздушной атаки. Расчёты ПВО боевых кораблей обнаружили и взяли на сопровождение цели, а при входе воздушных объектов в зону досягаемости средств противовоздушной обороны «уничтожили» их.



- Тренировка была проведена в соответствие с планом боевой подготовки флота. Условные цели в ходе учения были сымитированы электронным способом, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

