Корабли Тихоокеанского флота провели тренировки по противовоздушной обороне
Экипажи корветов «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Гремящий», а также фрегата «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота (ТОФ) провели тренировки по противовоздушной обороне (ПВО) в пункте базирования. По сценарию учения авиация условного противника предприняла попытку авианалёта на главную базу ТОФ.
Экипажи кораблей отработали действия при отражении условной воздушной атаки. Расчёты ПВО боевых кораблей обнаружили и взяли на сопровождение цели, а при входе воздушных объектов в зону досягаемости средств противовоздушной обороны «уничтожили» их.
- Тренировка была проведена в соответствие с планом боевой подготовки флота. Условные цели в ходе учения были сымитированы электронным способом, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Корвет «Алдар Цыденжапов» отразил попытку «авианалёта»
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