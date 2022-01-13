В Бурятии объявили марафон по сбору средств на борцовскую юрту

Как сообщал «Байкал-Daily», в Джидинском районе Бурятии объявлен марафон (0+) по сбору средств на строительство борцовской юрты в районном центре.
Новый глава Джидинского района Бурятии Валерий Шагжитаров обратился к жителям для сбора средств на строительство. В районе нет таких спортивных сооружений, хотя желающих заниматься этим популярным в Бурятии видом спорта предостаточно.
- Уважаемые земляки! Такое благое начинание, я думаю, необходимо поддержать, в первую очередь, конечно же, администрации района. Потому что есть большая потребность и необходимость в строительстве этого спортивного зала, - обратился к землякам Валерий Шагжитаров.
Борцовский зал планируется построить в селе Петропавловка. Джидинцы возлагают большие надежды на новоизбранного главу района.
- Очень надеемся, что вы и ваша команда поднимут район на должный уровень социально-экономического развития, - пишут местные жители в соцсетях.
Валерий Шагжитаров с детства серьёзно занимался вольной борьбой. Борцовские «университеты» проходил в 9-10 классах в улан-удэнской школе-интернате №2. Он чемпион ВЦСПС 1991 года, серебряный призёр кубка России, победитель и призёр многих всесоюзных и международных турниров в Монголии, Китае, Румынии, Болгарии. Так что вполне закономерна его инициатива по строительству борцовской юрты в его родном районе.