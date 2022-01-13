В Бурятии объявили марафон по сбору средств на борцовскую юрту

Борцовский зал планируется построить в селе Петропавловка. Джидинцы возлагают большие надежды на новоизбранного главу района.- Очень надеемся, что вы и ваша команда поднимут район на должный уровень социально-экономического развития, - пишут местные жители в соцсетях.Валерий Шагжитаров с детства серьёзно занимался вольной борьбой. Борцовские «университеты» проходил в 9-10 классах в улан-удэнской школе-интернате №2. Он чемпион ВЦСПС 1991 года, серебряный призёр кубка России, победитель и призёр многих всесоюзных и международных турниров в Монголии, Китае, Румынии, Болгарии. Так что вполне закономерна его инициатива по строительству борцовской юрты в его родном районе.