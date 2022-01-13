Праздничные мероприятия начнутся уже на этой неделе
Отмечать знаменательную дату – 80-летие – известный театр «Байкал» планирует на протяжении всего 2022 года. Все предстоящие концерты и мероприятия пройдут под эгидой 80-летия. Стартовым концертом станет шоу «Блеск Азии» (6+), который состоится уже сегодня в Улан-Удэ.
Зрителей ждут премьеры новых проектов как на сцене, так и онлайн, фестивали, выставки, конкурсы, гастроли по России, научно-практические конференции, выпуск трехтомника об истории театра и многое другое, сообщает пресс-служба театра «Байкал».
- Очень символично, что наш национальный театр песни и танца «Байкал» отмечает свое 80-летие в год культурного наследия народов России. Мы уверены, что этот год станет для театра знаковым и плодотворным, - заявила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
В свою очередь, художественный руководитель театра «Байкал» Жаргал Жалсанов анонсирует насыщенный год:
- Помимо почти 140 концертов и гастролей по Бурятии и России мы готовим череду разного рода событий. Будем работать малыми составами, пробовать новые направления, и, конечно же, продолжать делать видео-контент для YouTube. Год будет интересным, – сказал он.
Основные юбилейные мероприятия пройдут в июле. Ожидается приезд иностранных коллег театра в Бурятию.
Театр «Байкал» отмечает 80-летний юбилей
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