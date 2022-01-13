До этого она находилась в муниципальной собственности
Подъездная дорога к аэропорту Читы стала федеральной, в конце декабря 2021 года этот участок передан в оперативное управление федеральному дорожному агентству «Забайкалье».
Длина дороги, которая до этого находилась в муниципальной собственности, составляет 9,4 километра. Теперь она стала частью федеральной трассы Р-258 «Байкал» и получила название Р-258 «Подъезд к аэропорту города Читы».
- В ведении ФКУ Упрдор «Забайкалье» в крае находятся участки федеральных автодорог А-350 Чита – Забайкальск – граница с КНР, Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан – Удэ – Чита, Р-258 «Подъезд к аэропорту города Читы» и Р-297 «Амур» Чита – Хабаровск общей протяжённостью более 1620 километров, - сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.
Дорога к аэропорту Читы стала частью федеральной трассы «Байкал»
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