Дорога к аэропорту Читы стала частью федеральной трассы «Байкал»

Общество, Фото: пресс-служба минстроя Забайкальского края

До этого она находилась в муниципальной собственности



Подъездная дорога к аэропорту Читы стала федеральной, в конце декабря 2021 года этот участок передан в оперативное управление федеральному дорожному агентству «Забайкалье».



Длина дороги, которая до этого находилась в муниципальной собственности, составляет 9,4 километра. Теперь она стала частью федеральной трассы Р-258 «Байкал» и получила название Р-258 «Подъезд к аэропорту города Читы».



- В ведении ФКУ Упрдор «Забайкалье» в крае находятся участки федеральных автодорог А-350 Чита – Забайкальск – граница с КНР, Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан – Удэ – Чита, Р-258 «Подъезд к аэропорту города Читы» и Р-297 «Амур» Чита – Хабаровск общей протяжённостью более 1620 километров, - сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

