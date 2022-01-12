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Улан-удэнцев просят сдать новогодние деревья на переработку

Улан-удэнцев просят сдать новогодние деревья на переработку
Общество,  Фото:предоставлено агентством лесного хозяйства
Из ёлок делают мульчу и корм для животных

Лесники Бурятии призывают жителей Улан-Удэ не выкидывать новогодние деревья, а сдавать их на переработку в ресурсный эколого-биологический центр учащихся. Специалисты измельчают сосны и используют для кормления животных, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

- Попадая на мусорные полигоны, хвойные деревья не смогут разложиться естественным путем, потому что будут перемешаны и утрамбованы с другими отходами. Мы измельчаем веточки и получаем мульчу, которую используем для кормления животных. Хвоя сосны богата не только витаминами, но и другими биологически активными веществами, что очень важно для поддержания здоровья наших животных, - рассказала заместитель руководителя ресурсного эколого-биологического центра учащихся Елена Митыпова.

Кроме того, древесная мульча используется для защиты деревьев и кустарников от холода, вредителей и сорняков.

- Очень важно сдавать деревья еще с зелёными хвоинками. Мы просим жителей не передерживать сосны в домах. Дерево высыхает, а хвоя желтеет и теряет свои питательные свойства» - подчеркнула Митыпова.

Сдать новогодние деревья можно по адресу: Улан-Удэ, ул. Юннатов, 19Б «Ресурсный эколого-биологический центр».

Кроме этого, новогодние деревья принимают фермерские хозяйства. Мульча может использоваться для подстилки и кормления животных или удобрения почвы.
елка

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