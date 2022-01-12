Из ёлок делают мульчу и корм для животных
Лесники Бурятии призывают жителей Улан-Удэ не выкидывать новогодние деревья, а сдавать их на переработку в ресурсный эколого-биологический центр учащихся. Специалисты измельчают сосны и используют для кормления животных, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
- Попадая на мусорные полигоны, хвойные деревья не смогут разложиться естественным путем, потому что будут перемешаны и утрамбованы с другими отходами. Мы измельчаем веточки и получаем мульчу, которую используем для кормления животных. Хвоя сосны богата не только витаминами, но и другими биологически активными веществами, что очень важно для поддержания здоровья наших животных, - рассказала заместитель руководителя ресурсного эколого-биологического центра учащихся Елена Митыпова.
Кроме того, древесная мульча используется для защиты деревьев и кустарников от холода, вредителей и сорняков.
- Очень важно сдавать деревья еще с зелёными хвоинками. Мы просим жителей не передерживать сосны в домах. Дерево высыхает, а хвоя желтеет и теряет свои питательные свойства» - подчеркнула Митыпова.
Сдать новогодние деревья можно по адресу: Улан-Удэ, ул. Юннатов, 19Б «Ресурсный эколого-биологический центр».
Кроме этого, новогодние деревья принимают фермерские хозяйства. Мульча может использоваться для подстилки и кормления животных или удобрения почвы.
Улан-удэнцев просят сдать новогодние деревья на переработку
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Однако не все из них знают, что с ними делать
Победители получили право учиться в столичных вузах
В Закамне завершено первое мероприятие по строительству парка «Арьяа Баала»
Одним из условий предоставления финансирования является создание новых рабочих мест
Сотрудники музея просвещают горожан
На эти цели региону будет выделено 180 млн рублей
Из ёлок делают мульчу и корм для животных
Поздравления принимала жительница села Челутай
Ещё 875 миллионов рублей выделят на леса и лесовосстановление
Это касается «детских» выплат, зависящих от величины прожиточного минимума
Дети сами проявили интерес к охране природы
Студентка выиграла с работой об угрозе терроризма
Концерт завершился овациями
Концерт состоится на сцене московского клуба «Урбан»
Речь идёт о деревьях в сквере «Детство»