ЖСК «Новосел» начали строить ещё в 2012 году
Завершено строительство жилого комплекса «Новосёл», расположенного в 140 А квартале Улан-Удэ. Региональный Фонд получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сообщает Минстрой Бурятии. В апреле этого года достраивать проблемный объект приступила фирма «Стройстандарт».
Четыре из пяти домов были построены на 60 процентов, один дом возводился, практически с нуля. За это время была проделана большая работа. Теперь порядка 30 дольщиков получат ключи от своих квартир в ближайшее время.
- Сейчас региональный Фонд совместно с Жилищным кооперативом начнёт процедуру по уточнению оплаты дольщиками за квартиры. Мы должны удостовериться, что все участники долевого строительства внесли необходимую сумму на этапе подписания документов. Перед нами поставлена задача в 3-хдневный срок перечислить получаемые от членов ЖСК денежные средства за каждую квартиру в адрес Публично-правовой компании. После проделанной процедуры дома будут переданы по акту приема-передачи жилищному кооперативу,- отметила заместитель директора Фонда дольщиков Бурятии Мария Башитова.
Строительство пяти домов ЖСК «Новосел» началось девять лет назад в 140 А квартале. Стройка была блокирована в результате банкротства застройщика ООО «Стам-строй».
Всего, по данным фонда поддержки участников долевого строительства в Бурятии, в декабре были завершены девять жилых объектов-долгостроев в Октябрьском районе Улан-Удэ. Более 210 дольщиков смогут получить долгожданное жильё.
28 декабря 2021 года сданы пять домов ЖСК «Новосёл» №№ 46, 47, 48, 49, 50 микрорайона 140А, 29 декабря – дом № 39 микрорайона 140А ООО ПСК «Тамир» и три объекта ООО «Домстройкомплект» №№ 43, 44, 45 микрорайона 105-й.
В Улан-Удэ ввели в эксплуатацию ещё один дом-долгострой
Общество, Фото:
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