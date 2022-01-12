У 20-летних родителей в Забайкалье родилась двойня

Это не первые дети в семье



В отделе ЗАГС Александрово-Заводского района Забайкальского края зарегистрировано первое в этом году рождение двойни. Мальчики, которых назвали Амир и Рустам, стали вторым и третьим ребёнком у своих родителей, рассказала пресс-служба ЗАГС Забайкалья.



Двойняшки родились у жителей села Бутунтай. У супругов уже есть дочка. Мама мальчиков – студентка, папа - военнослужащий по контракту. Каждому из родителей на данный момент по 20 лет, и в таком молодом возрасте семья уже перешла в статус многодетной.



В 2021 году в Забайкальском крае зарегистрировано рождение 117 двоен, троен не рождалось. В 2020 году родилось 126 двоен и две тройни.





