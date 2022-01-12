Это не первые дети в семье
В отделе ЗАГС Александрово-Заводского района Забайкальского края зарегистрировано первое в этом году рождение двойни. Мальчики, которых назвали Амир и Рустам, стали вторым и третьим ребёнком у своих родителей, рассказала пресс-служба ЗАГС Забайкалья.
Двойняшки родились у жителей села Бутунтай. У супругов уже есть дочка. Мама мальчиков – студентка, папа - военнослужащий по контракту. Каждому из родителей на данный момент по 20 лет, и в таком молодом возрасте семья уже перешла в статус многодетной.
В 2021 году в Забайкальском крае зарегистрировано рождение 117 двоен, троен не рождалось. В 2020 году родилось 126 двоен и две тройни.
У 20-летних родителей в Забайкалье родилась двойня
Общество, Фото:
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