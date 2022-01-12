В трёх микрорайонах Улан-Удэ идёт рейд по отлову собак

В Октябрьском районе это уже четвёртый рейд



Сегодня в микрорайонах Забайкальский, Светлый и Радужный в Улан-Удэ идёт очередной межведомственный рейд по обращению с безнадзорными животными. Работают восемь мобильных групп и пять групп отлова, сообщает администрация города.



Сотрудники комитета городского хозяйства, администрации Октябрьского района и городской станции по борьбе с болезнями животных обследуют жилые массивы на предмет самовыгула хозяйских собак. Группы отлова ловят бездомных собак.



- На территории Октябрьского района с ноября идёт системная работа, это уже четвёртый рейд. Сегодня задействовано 23 сотрудника. В плановом рейде мы учитываем и обращения жителей, сегодня, например, будет отрабатывать адрес по улице Багряная, - рассказал заместитель руководителя администрации Октябрьского района Александр Галданов.



Оперативный штаб будет работать по адресу ул. Совхозная, 50д, ДК «Забайкальский». Подать заявку на отлов и уточнить интересующую информацию можно по номеру телефона 8-924-456-04-99.



В микрорайоне Светлый по адресу Хантаева, 21 жители с 10:00 до 17:00 смогут бесплатно поставить прививку от бешенства и зарегистрировать своих питомцев. При регистрации необходимо получить жетон для животного, либо ввести подкожный чип. За эти процедуры нужно будет заплатить от 150 рублей.

