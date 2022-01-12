Своё 105-летие отмечает Баргузинский заповедник
С 12 по 16 января всех желающих приглашают поздравить Баргузинский заповедник с юбилеем. В Бурятии запущен челлендж видеопоздравлений к 105-летию учреждения.
Для участия в челлендже необходимо выполнить следующие условия:
- записать видеопоздравление;
- разместить его в личных аккаунтах Инстаграм с хештегом #баргузинскийзаповедник105;
- отметить аккаунт «Заповедного Подлеморья»: @zapovednoe_podlemorye.
Итоги будут подведены 17 января. Авторы самых оригинальных поздравлений получат памятные подарки, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
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В Бурятии стартовал челлендж видеопоздравлений заповедника
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