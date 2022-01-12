Малыш попал в больницу сразу после рождения
11 января из детской республиканской клинической больницы выписали малыша, который первые полтора месяца своей жизни провёл в медицинском учреждении. Малыш – первый ребёнок в семье.
В ДРКБ ребёнка перевели после рождения из-за серьёзной врождённой патологии - крупной гемангиомы печени.
При переходе малыша из утробы матери на самостоятельное дыхание и кровоснабжение резко возросла нагрузка на сердце, развилась сердечная недостаточность. Состояние новорождённого быстро становилось критическим. Времени на принятие эффективных мер для спасения жизни ребёнка было мало.
- Борясь за сохранение основных жизнеобеспечивающих функций, параллельно выходили на федеральные медцентры. Только за одни сутки онлайн консультации, переговоры были с пятью медцентрами Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, ведущими специалистами страны по данной редкой врождённой патологии, - сообщили в больнице.
Для транспортировки младенца в случае необходимости экстренного хирургического вмешательства на сосудах запросили авиаборт. В результате консультаций с Д Дмитрием Ахаладзе, Екатериной Бокерия начали терапию специфическими препаратами. На 2-3 сутки состояние ребёнка стало немного улучшаться. Градиент давления в лёгочной артерии стал снижаться с критического уровня.
Усилиями содружества федерального и регионального уровня специалистов удалось спасти жизнь, избежать экстренного сложного хирургического вмешательства, получить один из редких случаев в клинической практике постепенного регресса сосудистой опухоли печени у новорождённого.
- Пока говорить об окончательном успехе рано. Ребёнок будет постоянно наблюдаться, лечение - продолжаться амбулаторно. Здоровья тебе, малыш! – заключили в больнице.
В Бурятии спасли новорождённого с серьёзной патологией
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