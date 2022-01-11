На помощь пришли сотрудники ГИБДД
Сотрудники Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России «Тулунский» в Иркутской области оказали помощь дальнобойщику, попавшему в сложную ситуацию.
На федеральной трассе А-331 «Вилюй» у грузового автомобиля «Даф», следовавшего из Братска в Красноярск, из-за сильного мороза в баке замёрзло топливо, заглох двигатель. Самостоятельно устранить поломку водителю не удалось, и он обратился за помощью в единую дежурную диспетчерскую службу.
- Получив информацию, на помощь к автомобилисту незамедлительно выехали сотрудники дорожно-патрульной службы майор полиции Владислав Ефименко и младший лейтенант полиции Иван Ущеко. Полицейские напоили замёрзшего мужчину горячим чаем, помогли ему разместиться в гостинице города, а также организовали транспортировку фуры до стоянки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Водитель поблагодарил автоинспекторов за оказанную помощь.
В Иркутской области помогли дальнобойщику, фура которого заглохла в мороз
Общество, Фото:
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