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В Иркутской области помогли дальнобойщику, фура которого заглохла в мороз

В Иркутской области помогли дальнобойщику, фура которого заглохла в мороз
Общество,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
На помощь пришли сотрудники ГИБДД

Сотрудники Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России «Тулунский» в Иркутской области оказали помощь дальнобойщику, попавшему в сложную ситуацию.

На федеральной трассе А-331 «Вилюй» у грузового автомобиля «Даф», следовавшего из Братска в Красноярск, из-за сильного мороза в баке замёрзло топливо, заглох двигатель. Самостоятельно устранить поломку водителю не удалось, и он обратился за помощью в единую дежурную диспетчерскую службу.

- Получив информацию, на помощь к автомобилисту незамедлительно выехали сотрудники дорожно-патрульной службы майор полиции Владислав Ефименко и младший лейтенант полиции Иван Ущеко. Полицейские напоили замёрзшего мужчину горячим чаем, помогли ему разместиться в гостинице города, а также организовали транспортировку фуры до стоянки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Водитель поблагодарил автоинспекторов за оказанную помощь.
дальнобойщики ГИБДД

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