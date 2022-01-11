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В онкодиспансере в Улан-Удэ появилась бесплатная современная процедура

В онкодиспансере в Улан-Удэ появилась бесплатная современная процедура
Общество,  Фото:pixabay.com
ПИК-катетеры начали применять при химиотерапии онкобольных

Онкологические пациенты зачастую сталкиваются с тем, что длительное введение разного рода препаратов доставляет большое неудобство и даже боль. От постоянных воздействий иглы образуются рубцы, гематомы, воспаления, что затрудняет работу медицинского персонала и доставляет дискомфорт пациенту. Чтобы решить проблему, применяются катетеры центрального доступа.

- Теперь к ним добавились и ПИК-катетеры. Периферически имплантируемый центральный венозный катетер – устройство длительного центрального венозного доступа, предотвращающее контакт лекарственных препаратов, вводимых внутривенно, с поверхностью венозной стенки. Он помогает избежать таких осложнений, как флебит, тромбофлебит, экстравазация, склерозирование и множественные венепункции, - отмечают в онкодиспансере.

В медучреждении произведена установка такого катетера с помощью малоинвазивной операции под контролем УЗИ. За счёт простоты операции и удобства использования, данная методика широко используется на западе для внутривенной доставки разного рода препаратов: антибиотиков, химиотерапии, парентерального питания. Теперь она стала доступна и в Улан-Удэ.

Жители Бурятии назвали это событие замечательной новостью. Как сообщили в онкодиспансере, использование пик-катетеров доступно для пациентов, получающих химиотерапию бесплатно, по направлению врача.
онкологический диспансер

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