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Бизнес регионов и новые сервисы экосистемы Сбера

Бизнес регионов и новые сервисы экосистемы Сбера
Общество, 
Предприниматели рассказали о сервисах банка

Байкальский банк Сбербанка подвёл итоги 2021 года по реализации продуктов сервисов экосистемы Сбера, предлагающих малому бизнесу регионов инструменты по развитию безналичных расчётов, логистики, документооборота.

В настоящее время банк на территориях присутствия – в Бурятии, Иркутской области, Забайкальском крае, Республике Саха(Якутия) предлагает бизнес-компаниям и индивидуальным предпринимателям восемь актуальных инструментов по развитию эквайринга и логистического трафика: Мобильный кассир, приложения Эвотор, Цифровая бизнес-касса, СберМаркет, СберЛид, СберБизнесБот, InSales, СберЛогистика *.

Лидирующие позиции по подключению организаций малого и среднего бизнеса в этом году заняли Эвотор и СберМаркет (+153 клиента), сообщили в пресс-службе банка.

Виктор Орлов, директор направления «Безналичные решения» Байкальского банка Сбербанка: «Доля безналичных платежей и расчётов в регионах неуклонно растёт, по прогнозам экспертов через 3-5 лет они достигнут 75% и в регионах присутствия Байкальского банка Сбербанка мы видим аналогичную динамику - рубеж в 50% уже давно преодолён. Очевидно и стремительное развитие цифровых современных решений по документообороту, логистике, отчётной документации, формированию фискальной документации. Сбер видит запросы бизнеса и оперативно реагирует на них, и нам приятно отмечать результаты развития вместе с нашими предпринимателями. Итогом 2021 года в регионах Байкальского банка стало подключение более 300 предприятий к актуальным бизнес-приложениям экосистемы Сбера, и значит новый формат работы - быстрый, удобный и цифровой, пришёл к ним на службу и в помощь».

Баир Далаев, индивидуальный предприниматель, ИП «Найдал» (г. Улан-Удэ): «Наша компания в этом году «открыла» для себя сервис «Эвотор» и быстро оценила его помощь в ежедневной работе. Дело в том, что ИП «Найдал» занимается продажей продуктов питания, у нас большой поток клиентов и активный процесс денежного оборота. И, конечно, то, что теперь очень многие операции - график продаж, чеки операций, информация о выручке, автоматически выполняются и фиксируются в одном приложении - очень облегчает рабочий процесс. Делать самостоятельно ничего не нужно, получаем от «Эвотора» готовый продукт».

Светлана Забелина, индивидуальный предприниматель, компания «Pumbashop.ru» (г. Улан-Удэ): «Наша торговая организация занимается продажей обуви и в этом году мы впервые решили в этом году подключить сервис Сбера «Мобильный Кассир». На практике приложение показало удобный формат работы и простоту в использовании. Ценно то, что этот сервис позволяет предпринимателю работать по всем правилам закона, а главное - минимизирует расходы на торговый эквайринг».

Максим Берков, руководитель ИП «Цветули» (г. Улан-Удэ): «Новые сервисы и приложения всегда изначально вызывают вопросы - что это даст бизнес-компании, какие опции ускорят и улучшат работу. С сервисом «Цифровая касса» все сомнения быстро отпали. Цифровой формат расчётов дал возможность нашему салону и сэкономить - на покупке и обслуживании, и предоставил возможность отправлять чеки клиентам, приобретающим у нас цветы и сопутствующие товары – без их визита в салон, плюсом цифровой кассы стало также и отсутствие переплаты за ОФД».


* приложение Эвотор - набор сервисов, необходимых для организации рабочих процессов бизнеса , (электронный учет расходов и приходов продукции, планирование ежедневных закупок предпринимателей, управление ассортиментом, отчетность по о транзакциям в ФНС и т.д.);

Цифровая бизнес-касса - позволяет автоматизировать оплату и отправку информации в ФНС о совершенных покупках и продажах;

Мобильный кассир - с помощью данного сервиса мобильные телефоны кассиров торговых предприятий возможно адаптировать, в мини-копии Эвоторов с POS-терминалом . Приложение дублирует функции эвотора, в случае отсутствия цифровой кассы или эвотора может работать как самостоятельное устройство; 
Сбер Сбербанк

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