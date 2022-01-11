В Иркутской области состоится чемпионат по лыжным гонкам

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Также проведут первенство региона



В Иркутской области с 13 по 15 января пройдут чемпионат и первенство региона по индивидуальным лыжным гонкам. Мероприятие состоится на лыжно-биатлонном комплексе «Ангарский» в Ангарском районе.



К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных коллективов и организаций Иркутской области в возрастных группах: мужчины и женщины, юниоры и юниорки (17-18 лет), юноши и девушки (15-16 лет), юноши и девушки (13-14 лет).



14 января в 12:00 будет дан старт индивидуальным гонкам классическим стилем. 15 января с 11:00 пройдёт индивидуальная гонка свободным стилем. Победители и призёры в каждой возрастной группе награждаются грамотами и медалями.



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