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На озере Хубсугул пройдёт ледовый фестиваль «Синяя жемчужина»

На озере Хубсугул пройдёт ледовый фестиваль «Синяя жемчужина»
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие проведут в начале марта

Ледовый фестиваль «Хох Сувд» («Синяя жемчужина») в 21-й раз пройдёт на южном берегу озера Хубсугул со 2 по 5 марта. Это одно из крупнейших событий в индустрии туризма Монголии, которое традиционно проводится каждый год и привлекает множество иностранных и отечественных туристов.

Цель этого фестиваля направлена на развитие зимнего вида туризма, улучшение охраны озера и его берегов, а также возможность увеличить доходы для местного населения в зимний период.

- До места проведения фестиваля участники и любители путешествий преодолевают в общей сложности 2000 км по маршруту Улан-Батор – Дархан – Эрдэнэт – Булган – Мурэн – посёлок Хатгал – Хой Толгой. В последние годы число заинтересованных участников резко возросло, достигнув 15000 человек, а праздничные программы фестиваля всё больше обогащаются и расширяются по своему содержанию, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».

Во время ледового фестиваля регулярно проводятся различные мероприятия: игра в кости на льду, соревнования по велоспорту и конькобежному спорту, показательные выступления по мотоспорту, забег на собачьих упряжках, перетягивание каната на льду, эстафеты, семейные состязания «Папа, мама и я», скачки и выступления артистов музыкального и драматического театра аймака, а также шаманский обряд вызова духов.

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Монголия фестиваль Хубсугул

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